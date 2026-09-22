Društvo

TAMNI OBLACI IZ VOJVODINE HITAJU KA BEOGRADU: Stižu grmljavinski pljuskovi i olujni vetar

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 13:58

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NAKON vedrog i hladnog jutra, uz temperaturu od 11 stepeni, u Beogradu je došlo do naoblačenja, a oko podneva bilo je kiše, na širem poručju centra i jačih pljuskova.

ТАМНИ ОБЛАЦИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ ХИТАЈУ КА БЕОГРАДУ: Стижу грмљавински пљускови и олујни ветар

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Trenutno je suvo i promenljivo oblačno, uz pojačan severozapadni vetar, a temperatura iznosi 17 stepeni.

U severozapadnoj visinskoj struji prema Beogradu se iz Vojvodine premešta novi oblačni sistem, koji će oko 14 časova doneti kišu i pljuskove, a širem području grada i grmljavinu.

Foto: zoomEarth

I u nastavku poslepodneva često će biti prolazne kiše i lokalnih pljuskova, uz jak severozapadni vetar.

Od sutra stabilizacija vremena, u četvrtak i do 24°C.

U petak prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.

Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje.

(Telegraf.rs)

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