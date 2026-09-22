TAMNI OBLACI IZ VOJVODINE HITAJU KA BEOGRADU: Stižu grmljavinski pljuskovi i olujni vetar
NAKON vedrog i hladnog jutra, uz temperaturu od 11 stepeni, u Beogradu je došlo do naoblačenja, a oko podneva bilo je kiše, na širem poručju centra i jačih pljuskova.
Trenutno je suvo i promenljivo oblačno, uz pojačan severozapadni vetar, a temperatura iznosi 17 stepeni.
U severozapadnoj visinskoj struji prema Beogradu se iz Vojvodine premešta novi oblačni sistem, koji će oko 14 časova doneti kišu i pljuskove, a širem području grada i grmljavinu.
I u nastavku poslepodneva često će biti prolazne kiše i lokalnih pljuskova, uz jak severozapadni vetar.
Od sutra stabilizacija vremena, u četvrtak i do 24°C.
U petak prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.
Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje.
(Telegraf.rs)
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