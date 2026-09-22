Društvo

PAO PRVI SNEG NA KOPAONIKU: Vreme kao usred zime (FOTO)

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 15:21

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PRVI sneg pao je i na Kopaoniku.

ПАО ПРВИ СНЕГ НА КОПАОНИКУ: Време као усред зиме (ФОТО)

Foto: Unsplash/Adam Chang sametomorrow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Podsetimo, kalendarski je i dalje leto i danas je poslednji dan leta.

Duva veoma jak i hladan severni vetar.

Sneg će povremeno padati i do kraja dana i tokom večeri.

Očekuje se da temperatura padne na 0 °C.

I dok sneg bude povremeno padao, na nižim delovima Kopaonika očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Inače, prvi sneg pao je i u Bosni, pa se zabelela Jahorina, a veje i u Rumuniji. Do kraja dana i tokom večeri sneg se očekuje i na najvišim planinama drugih predela regiona, pre svega na severu Hercegovine, na severu i istoku Crne Gore i u Makedoniji.

(Telegraf.rs)

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