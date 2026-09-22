PAO PRVI SNEG NA KOPAONIKU: Vreme kao usred zime (FOTO)
PRVI sneg pao je i na Kopaoniku.
Podsetimo, kalendarski je i dalje leto i danas je poslednji dan leta.
Duva veoma jak i hladan severni vetar.
Sneg će povremeno padati i do kraja dana i tokom večeri.
Očekuje se da temperatura padne na 0 °C.
I dok sneg bude povremeno padao, na nižim delovima Kopaonika očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Inače, prvi sneg pao je i u Bosni, pa se zabelela Jahorina, a veje i u Rumuniji. Do kraja dana i tokom večeri sneg se očekuje i na najvišim planinama drugih predela regiona, pre svega na severu Hercegovine, na severu i istoku Crne Gore i u Makedoniji.
(Telegraf.rs)
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