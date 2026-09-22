Društvo

SPREMITE SE ZA KIŠU I OLUJNI VETAR: RHMZ najavio novu opasnost u narednim satima

V.N.

22. 09. 2026. u 15:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BEOGRAD je danas drugi put zahvatio nagli pljusak praćen gradom. U centru prestonice nebo se za svega nekoliko minuta potpuno smračilo, počeli su jaka kiša i grad, da bi ubrzo ponovo granulo sunce.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА КИШУ И ОЛУЈНИ ВЕТАР: РХМЗ најавио нову опасност у наредним сатима

Foto: AI generated

RHMZ je u 13.25 objavio najavu da se na području Beograda u naredna dva sata očekuju kiša i lokalni pljuskovi uz umeren i jak severozapadni vetar.

Nova tura nevremena sručila se danas na Beograd.

U centru grada iznenada se smračilo, a zatim su krenuli jak pljusak i grad, drugi put tokom dana. Prvi nalet nevremena Beograđane je iznenadio ranije, oko podneva, dok je novi talas stigao nekoliko sati kasnije.

 

Grad tutnjao nekoliko minuta, pa ponovo sunce

Nevreme je bilo kratkotrajno, ali intenzivno.

Grad i pljusak trajali su svega nekoliko minuta, nakon čega se vreme ponovo naglo promenilo i nad centrom Beograda pojavilo se sunce.

 

RHMZ najavio pljuskove i jak vetar

RHMZ je u 13.25 objavio kratkoročnu najavu za područje prestonice:

„Na području Beograda u naredna dva sata kiša i lokalni pljuskovi uz umeren i jak severozapadni vetar.“

Foto: Printskrin

 

Za danas je u Beogradu prognozirano promenljivo vreme uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, dok je maksimalna temperatura oko 18–19 stepeni.

Prema zvaničnoj stranici RHMZ-a, trenutno nema aktivnog meteorološkog upozorenja za Srbiju, ali lokalne kratkoročne najave mogu se objavljivati odvojeno kako se pljuskoviti oblaci razvijaju.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova