SPREMITE SE ZA KIŠU I OLUJNI VETAR: RHMZ najavio novu opasnost u narednim satima
BEOGRAD je danas drugi put zahvatio nagli pljusak praćen gradom. U centru prestonice nebo se za svega nekoliko minuta potpuno smračilo, počeli su jaka kiša i grad, da bi ubrzo ponovo granulo sunce.
RHMZ je u 13.25 objavio najavu da se na području Beograda u naredna dva sata očekuju kiša i lokalni pljuskovi uz umeren i jak severozapadni vetar.
Nova tura nevremena sručila se danas na Beograd.
U centru grada iznenada se smračilo, a zatim su krenuli jak pljusak i grad, drugi put tokom dana. Prvi nalet nevremena Beograđane je iznenadio ranije, oko podneva, dok je novi talas stigao nekoliko sati kasnije.
Grad tutnjao nekoliko minuta, pa ponovo sunce
Nevreme je bilo kratkotrajno, ali intenzivno.
Grad i pljusak trajali su svega nekoliko minuta, nakon čega se vreme ponovo naglo promenilo i nad centrom Beograda pojavilo se sunce.
RHMZ najavio pljuskove i jak vetar
RHMZ je u 13.25 objavio kratkoročnu najavu za područje prestonice:
„Na području Beograda u naredna dva sata kiša i lokalni pljuskovi uz umeren i jak severozapadni vetar.“
Za danas je u Beogradu prognozirano promenljivo vreme uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, dok je maksimalna temperatura oko 18–19 stepeni.
Prema zvaničnoj stranici RHMZ-a, trenutno nema aktivnog meteorološkog upozorenja za Srbiju, ali lokalne kratkoročne najave mogu se objavljivati odvojeno kako se pljuskoviti oblaci razvijaju.
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