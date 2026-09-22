UDAR CIKLONA SA KARPATA: Srbija pod pljuskovima i jakim vetrom (VIDEO)
NAŠE područje pod uticajem je snažnog visinskog ciklona iz oblasti Karpata i sa severoistoka, dok se centar ciklona u prizemlju nalazi nad istokom kontinenta.
Hladni front u sklopu ovog ciklona doneo je Srbiji jače zahlađenje, a trenutno se premešta dalje na jug preko Grčke ka istoku Mediterana.
U ovom času širom Srbije je relativno sveže i promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Duva i vrlo jak severozapadni vetar, a ovi grmljavinski procesi sa pljuskovima premeštaju se u severozapadnoj visinskoj struji.
Pljuskovi sa grmljavinom i više navrata zahvatiliu su i Beograd, a povremeno se očekuju i do kraja dana.
(Telegraf)
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