Društvo

UDAR CIKLONA SA KARPATA: Srbija pod pljuskovima i jakim vetrom (VIDEO)

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 15:02

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NAŠE područje pod uticajem je snažnog visinskog ciklona iz oblasti Karpata i sa severoistoka, dok se centar ciklona u prizemlju nalazi nad istokom kontinenta.

УДАР ЦИКЛОНА СА КАРПАТА: Србија под пљусковима и јаким ветром (ВИДЕО)

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Hladni front u sklopu ovog ciklona doneo je Srbiji jače zahlađenje, a trenutno se premešta dalje na jug preko Grčke ka istoku Mediterana.

U ovom času širom Srbije je relativno sveže i promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Duva i vrlo jak severozapadni vetar, a ovi grmljavinski procesi sa pljuskovima premeštaju se u severozapadnoj visinskoj struji.

Pljuskovi sa grmljavinom i više navrata zahvatiliu su i Beograd, a povremeno se očekuju i do kraja dana.

(Telegraf)

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