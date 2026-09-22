Društvo

HAOS NA GRANICAMA: Kamioni čekaju satima - putnička vozila prolaze bez zadržavanja

T.J.

22. 09. 2026. u 07:21

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NAJVEĆA gužva na Batrovcima, gde teretnjaci na izlaz iz Srbije čekaju čak sedam sati!

ХАОС НА ГРАНИЦАМА: Камиони чекају сатима - путничка возила пролазе без задржавања

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Duga zadržavanja očekuju vozače teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju čak sedam sati na izlaz iz zemlje.

Ni na drugim frekventnim prelazima situacija nije mnogo bolja. Na Šidu i Bezdanu teretnjaci čekaju oko četiri sata, dok je zadržavanje na Kelebiji oko tri sata. Na Horgošu se čeka oko sat i po.

Dobra vest je da se ove gužve za sada odnose na teretni saobraćaj.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, pa putnici koji prelaze granicu automobilima za sada ne bi trebalo da računaju na višesatno čekanje.

Bez većih zadržavanja je i na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije.

Vozači, oprez: Magla i mokri kolovozi

AMSS upozorava i na uslove na putevima. Na pojedinim deonicama prisutne su magla i sumaglica, zbog čega je vidljivost smanjena, dok su kolovozi mestimično mokri i vlažni.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, posebno na deonicama na kojima je vidljivost smanjena.

AMSS navodi da se stanje na putevima, radovi, zastoji, preusmerenja, vremenski uslovi i stanje na graničnim prelazima kontinuirano prate i ažuriraju tokom dana.

Za teretne vozače koji danas planiraju izlazak iz Srbije najkritičnija tačka je Batrovci, dok putnički saobraćaj za sada protiče bez zadržavanja na terminalima.

(AMSS)

BONUS VIDEO: POTPUNI HAOS NA PRELAZU BAJAKOVO: Nepregledna kolona na izlasku iz Srbije

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