SNEG STIŽE SUTRA U SRBIJU! Meteorolog objasnio gde će pasti prve pahulje i kakvo nam vreme sledi u narednim danima
SUTRA u Srbiju će biti osetno hladnije vreme sa oktobarskim temperaturama, te se u toku dana očekuje više oblačnosti sa kratkotrajni pljuskovi kiše, dok se na Kopaoniku i vrhu Golije stižu prve snežne pahulje, najavio je meteorolog Ivan Ristić.
Posle prohladnog jutra, sutra, 22. septembra, maksimalna temperatura u nižim predelima biće između 16 i 20 stepeni Celzijusa.
Kako je ranije najavio Ivan Ristić, od danas stiže hladni front sa severa Evrope koji će tokom dana dovesti do naoblačenja, da bi sutra pao i prvi sneg na srpskim planinama.
Granica snežnih padavina biće na oko 1.800 metara nadmorske visine.
- Prve pahulje snega na Kopaoniku u utorak 22. septembra predveče najverovatnije između 18 i 20 časova - napisao je Ristić na svom Fejsbuk nalogu.
Ističe da će sutradan, odnosno u sredu, temperature pasti ponegde i za 10 stepeni. I u sredu i četvrtak maksimalna temperatura biće između 18 i 22 stepena.
Međutim, temperature u Srbiji će opet da rastu! Prema njegovim rečima, krajem septembra i početkom oktobra maksimalne temperature kretaće se između 25 i 30 stepeni, a onda sledi novo zahleđenje.
- Novo zahlađenje stiže sredinom prve dekade oktobra, tj. najverovatnije 5. oktobra. Kao što vidimo iz prognoze, biće malo padavina, ne samo kod nas nego i u celoj Evropi. Od Miholjdana, odnosno 12. oktobra, ide miholjsko leto. Jutra će biti sveža, a dani relativno topli sa temperaturom iznad 20 stepeni. Prvi sneg za niže predele i Beograd očekujemo tek u trećoj dekadi novembra, mada nije neuobičajeno da bude i u prvoj dekadi novembra - zaključio je Risti ranije.
(Blic)
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