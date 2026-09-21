PAVKOV IZ VRANJSKE BANJE: Moramo da sačuvamo Srbiju zbog naših predaka i potomaka (VIDEO)
ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov boravila je u Vranjskoj Banji i gde je razgovarala sa građanima i porućila d asvi treba da budu dostojanstveni i sačuvaju Srbiju.
- Ujedinjena Srbija, lista koju predvodi Aleksandar Vučić, je po više osnova broj jedan. Zato što je on prvi među nama, zato što je prvi u regionu, zato što je prvi koga poštuje Evropa, koga poštuje istok i Zapad. Bora Stanković je neko čije ime kada govorimo svio treba da ustanemo te vas molim da ustanete. Dostojanstvo koje je on nama ostavio u nasleđe nas podseća samo na jednu stvar. A to je da svi ovde zajedno moramo da budemo dostojanstveni u narednih par nedelja, da moramo da sačuvamo Srbiju, da moramo da ostavimo srce na terenu koliko god da nam je teško. I zbog naših predaka, ali najviše zbog naših potomaka. Želim da vam poručim samo jedno: Živela Vranjska Banja, živelo Vranje, živela Srbija - poručila je Pavkov okupljenim građanima.
Kako je rekla Pavkov provela je divan dan sa južnjacima.
- Ova energija, zajedništvo i ljubav prema Srbiji koju sam osetila u Vranjskoj Banji biće naša vodilja do sigurne pobede na izborima 25. oktobra. Za dalji napredak, mir i stabilnost! Svi kao jedan, za broj 1! Za listu „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“ - rekla je Pavkov.
Preporučujemo
MACUT I PAVKOV U APOTECI NA ZVEZDARI: Startovao pilot-projekat "Vrati lek"
03. 09. 2026. u 13:02
PAVKOV: Priprema se širi plan obnove i sanacije Deliblatske peščare
27. 08. 2026. u 09:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)