PAVKOV IZ VRANJSKE BANJE: Moramo da sačuvamo Srbiju zbog naših predaka i potomaka (VIDEO)

ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov boravila je u Vranjskoj Banji i gde je razgovarala sa građanima i porućila d asvi treba da budu dostojanstveni i sačuvaju Srbiju.

Foto: printskrin instagram/ sarapavkov.official

- Ujedinjena Srbija, lista koju predvodi Aleksandar Vučić, je po više osnova broj jedan. Zato što je on prvi među nama, zato što je prvi u regionu, zato što je prvi koga poštuje Evropa, koga poštuje istok i Zapad. Bora Stanković je neko čije ime kada govorimo svio treba da ustanemo te vas molim da ustanete. Dostojanstvo koje je on nama ostavio u nasleđe nas podseća samo na jednu stvar. A to je da svi ovde zajedno moramo da budemo dostojanstveni u narednih par nedelja, da moramo da sačuvamo Srbiju, da moramo da ostavimo srce na terenu koliko god da nam je teško. I zbog naših predaka, ali najviše zbog naših potomaka. Želim da vam poručim samo jedno: Živela Vranjska Banja, živelo Vranje, živela Srbija - poručila je Pavkov okupljenim građanima.

Kako je rekla Pavkov provela je divan dan sa južnjacima.

- Ova energija, zajedništvo i ljubav prema Srbiji koju sam osetila u Vranjskoj Banji biće naša vodilja do sigurne pobede na izborima 25. oktobra. Za dalji napredak, mir i stabilnost! Svi kao jedan, za broj 1! Za listu „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“ - rekla je Pavkov.