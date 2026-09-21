Brazilac debitovao za Srbiju! Otac mu je igrao za Zvezdu, a on uzeo srpski pasoš i raspametio naciju
Pionirska fudbalska reprezentacija Srbije (U15) zabeležila je pobedu i dva poraza na UEFA Razvojnom turniru održanom u Sportskom centru u Staroj Pazovi.
Ipak, glavni utisak sa turnira koji je vodio selektor Pavle Delibašić jeste poziv mladom talentu Crvene zvezde – Fabiju da Silvi Žunioru.
Reč je o sinu bivšeg brazilskog fudbalera Fabija da Silve, koji je svojevremeno igrao za seniorski tim Crvene zvezde.
Reprezentacija Srbije je na ovom turniru poražena od Rusije (3:1) i Turske (2:0), dok je jedini trijumf ostvarila protiv Kazahstana (3:2).
Podsećamo, Otac mladog asa Fabio stariji (46), stigao je na ovdašnje prostore još 2002. godine u režiji menadžera Ranka Stojića, noseći dres Rada. Ipak, dublji trag ostavio je na Marakani između 2005. i 2007. godine, u eri kada je klubom predsedavao Dragan Stojković Piksi, a ekipu sa klupe predvodio Valter Zenga.
Put mladog Žuniora do crveno-belog dresa imao je zanimljivu uvodnu epizodu. Kako mu je otac nakon profesionalne karijere nastupao za veteranski tim Partizana, dečak je prve fudbalske korake napravio upravo u Humskoj, gde je proveo tri godine, dok je 2022. godine prešao na Marakanu.
Oni upućeni u njegove kvalitete ga opisuju kao klasičnog izdanka brazilske škole fudbala prilagođenog evropskim zahtevima, jer ga krasi izuzetna brzina, nepredvidiv dribling i razoran udarac.
Mladi fudbaler rođen je 2012. godine u braku Brazilca Fabija i Srpkinje Alise. Odgajan je u Beogradu, tečno govori srpski jezik, a dilemu oko reprezentativnog statusa nikada nije imao, uprkos tome što poseduje i brazilski pasoš. Kako je njegov otac ranije isticao u medijima, dečak je odmalena prelomio da želi da predstavlja isključivo zemlju u kojoj je rođen.
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