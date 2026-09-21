SKANDAL VEKA! Real Madrid pred istorijskom odlukom, napušta špansku ligu

Madridski gradski derbi ponovo je ostavio duboke repove u španskoj fudbalskoj javnosti, ali ovog puta tenzije su dostigle istorijski maksimum.

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Nakon što je Real Madrid pretrpeo poraz od Atletika rezultatom 2:1, zvanični klupski kanal "Real Madrid TV" emitovao je vanrednu, izuzetno oštru analizu suđenja koja je podigla celu Španiju na noge.

Udarne poruke sa klupske televizije „Kraljevskog kluba“ nisu birale reči, a meta su bili glavni arbitar Ortiz Arias, predsednik La Lige Havijer Tebas i celokupna sudijska organizacija.

- Sve je ovo odvratno. Siguran sam da mnogi navijači Real Madrida žele da ustanu i napuste ovo takmičenje. Ovo vas tera da poželite da napustite La Ligu. Vijci su dodatno zategnuti, a prvenstvo pod vođstvom Tebasa tone u smeće. Ova sezona je kap koja je prelila čašu - grmeli su voditelji i analitičari klupske televizije.

Rukovodstvo aktuelnog šampiona Evrope smatra da je utakmica potpuno neregularna i da je Atletiko Madrid morao da meč završi sa čak devetoricom igrača na terenu zbog nekažnjenih startova. Poseban akcenat stavljen je na navodne dvostruke aršine i optužbe da se Realu svesno ne dozvoljava ravnopravna borba za titulu.

- Ortiz Arias se pre nekoliko sedmica udvarao igračima Barselone, a sada se dogodilo ovo. Više nema smisla voditi bilo kakvu fudbalsku debatu jer je suđenje u potpunosti uslovilo i uništilo utakmicu - poručili su iz Madrida.

Dok španski mediji bruje o nezapamćenom pritisku koji Real vrši na arbitre nakon svakog neuspeha, iz tabora gradskog rivala stižu prvi odgovori, pa je tako Dijego Simeone već reagovao na burne izjave koje dolaze sa stadiona "Santijago Bernabeu". Jedno je sigurno – rat saopštenjima i televizijskim analizama u Španiji tek je počeo.

