HLADNI FRONT HRLI KA SRBIJI: U ovim delovima naše zemlje već pada kiša, očekuju se i udari olujnog vetra
VIKEND iza nas bio je pravi letnji. Maksimalna temperatura iznosila je i do 32, u Beogradu je bilo oko 30 stepeni.
I noć iza nas bila je toplija, naročito na severu zemlje, a u delovima Vojvodine temperara se nije spuštala ispod 20 stepeni. Svežije je bilo na jugu i jugoistoku, gde se temperatura na širem području Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i na višim planinama spustila na 10 stepeni.
Širom Srbije ovog jutra se namračilo, a naoblačenje se širi sa severa.
Kiše i pljuskova trenutno lokalno ima u Vojvodini, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Kolubarskom okrugu i premeštaju se u severozapadnoj visinskoj struji.
Trenutne temperature kreću se od 11 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije do 20 na severu zemlje.
U Vojvodini je već počeo da duva veoma jak severozapadni vetar i tokom dana širiće se prema ostatku zemlje, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Inače, Srbiju danas sa severa očekuje prodor hladnog fronta, uz veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar sa udarima od 70 km/h.
Kiše i pljuskova pre podne biće tek ponegde u severnim i centralnim prelima, dok se pljuskovi sa grmljavinom posle podne očekuju na jugu, zapadu i jugoistoku zemlje.
Istovremeno, sa severa se očekuje razvedravanje.
Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije, po prodoru hladnog fronta u drastičnom padu.
(Telegraf.rs)
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