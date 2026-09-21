HLADNI FRONT HRLI KA SRBIJI: U ovim delovima naše zemlje već pada kiša, očekuju se i udari olujnog vetra

VIKEND iza nas bio je pravi letnji. Maksimalna temperatura iznosila je i do 32, u Beogradu je bilo oko 30 stepeni.

Foto: N. Živanović

I noć iza nas bila je toplija, naročito na severu zemlje, a u delovima Vojvodine temperara se nije spuštala ispod 20 stepeni. Svežije je bilo na jugu i jugoistoku, gde se temperatura na širem području Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i na višim planinama spustila na 10 stepeni.

Širom Srbije ovog jutra se namračilo, a naoblačenje se širi sa severa.

Kiše i pljuskova trenutno lokalno ima u Vojvodini, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Kolubarskom okrugu i premeštaju se u severozapadnoj visinskoj struji.

Trenutne temperature kreću se od 11 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije do 20 na severu zemlje.

U Vojvodini je već počeo da duva veoma jak severozapadni vetar i tokom dana širiće se prema ostatku zemlje, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Inače, Srbiju danas sa severa očekuje prodor hladnog fronta, uz veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar sa udarima od 70 km/h.

Kiše i pljuskova pre podne biće tek ponegde u severnim i centralnim prelima, dok se pljuskovi sa grmljavinom posle podne očekuju na jugu, zapadu i jugoistoku zemlje.

Istovremeno, sa severa se očekuje razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije, po prodoru hladnog fronta u drastičnom padu.

(Telegraf.rs)

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