Ostali sportovi

Slovenci povukli šokantan potez pred Srbiju

М.П.

21. 09. 2026. u 10:49

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Odbojkaši Srbije igraće od 21 čas u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva.

Словенци повукли шокантан потез пред Србију

Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Srbija ima loš skor protiv Slovenaca, koji su slavili u prethodnih osam zvaničnih međusobnih duela, a ako na to dodamo i jedan prijateljski dolazimo do devet uzastopnih poraza koji su naši odbojkaši doživeli u duelima sa Slovencima.

Odbojkaši Srbije su takmičenje na EP u grupi C završili na trećem mestu na tabeli sa tri pobede i dva poraza. Odbojkaši Slovenije su zauzeli drugo mesto u grupi A sa tri pobede i dva poraza.

Slovenci su nakon teže povrede kapitena Tinea Urnauta iskoristili pravo da za "medicinskog džokera" i u pomoć su pozvali 34-godišnjeg Klemena Čebulja, koji se od reprezentacije oprostio nakon Olimpijskih igara u Parizu.

On je u petak stigao direktno u Torino i večeras će se naći u sastavu. Zanimljivo, konačnu dozvolu za njegov dolazak morao je da da klub u kom igra, poljski Asek, odnosno trener, a to je urpavo selektor Srbije George Krecu. 

Pobednik meča između Srbije i Slovenije igraće u četvrtfinalu EP sa boljim iz duela između Belgije i Češke.

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