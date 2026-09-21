SRBIJA SE SPREMA ZA VELIKI SPEKTAKL: Macut na čelu organizacije Evropskog prvenstva 2027.
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu, prof. dr Đuro Macut, sastao se danas sa članovima Organizacionog odbora za UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija.
Premijer Macut, koji je predsednik Organizacionog odbora, istakao je da je predstojeće prvenstvo još jedan veliki sportski događaj koji će potvrditi spremnost Srbije da uspešno organizuje međunarodne manifestacije najvišeg ranga.
Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza.
Posebna pažnja posvećena je organizacionim i infrastrukturnim pitanjima i ispunjavanju standarda UEFA, kako bi takmičenje, koje će biti održano od 17. juna do 4. jula 2027. godine, proteklo na najvišem nivou.
Na sastanku je zaključeno da će Organizacioni odbor nastaviti da prati realizaciju svih planiranih aktivnosti kako bi prvenstvo bilo organizovano po najvišim standardima.
Sastanku su prisustvovali državni sekretar Ministarstva sporta Marko Kešelj, državni sekretar Ministarstva finansija Saša Stevanović i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko.
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