Društvo

AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz

T.J.

21. 09. 2026. u 07:17

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PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ: На граничном прелазу Батровци теретна возила чекају пет сати на излаз

Foto: HolaRM, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

(Tanjug)

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