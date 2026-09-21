AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

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Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

(Tanjug)

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