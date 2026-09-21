AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.
Na graničnom prelazu Šid teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena.
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Velika gužva u pravcu ka Smederevu posle naplatne rampe
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KAZNA 10.000 DINARA: Zakon u ovome strogo sankcioniše vozače i pešake, čuvajte se!
20. 09. 2026. u 17:14
NA METI I MOTOCIKLISTI: Pojačana kontrola saobraćaja u Južnobačkom okrugu
15. 09. 2026. u 16:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)