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MOSKVA UPERILA PRST U UKRAJINU: "I sabotaža i pokušaj da se poremete ovi izbori"

В.Н.

21. 09. 2026. u 10:48

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UKRAJINA je pokušala da poremeti izbore pokretanjem masovnih udara na Moskvu, ali nije uspela, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

МОСКВА УПЕРИЛА ПРСТ У УКРАЈИНУ: И саботажа и покушај да се поремете ови избори

Igor IVANKO / AFP / Profimedia

- Ovo je i sabotaža i pokušaj da se poremete ovi izbori. Nije imalo efekta - rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje da li su napadi na Rusiju predstavljali sabotažu i namerne pokušaje da se poremete izbori.

On je dodao da nema napretka u nastavku trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine o rešavanju sukoba.

- Nastavljamo Specijalnu operaciju, naše vojno delovanje kako bismo postigli naše ciljeve. Ali se nadamo da ćemo na kraju nastaviti trilateralne pregovore i pokušati ponovo da postignemo naše ciljeve mirnim putem - rekao je Peskov novinarima.

Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume i drugi objedinjeni izbori održani su od 18. do 20. septembra. Uprkos napadima, pretnjama i pokušajima da se ometa Dan jedinstvenih izbora, izlaznost je dostigla rekordnih 56,66 odsto.

Nakon što je obrađeno 87,91 odsto glasačkih listića,Jedinstvena Rusija vodi na izborima za Državnu dumu, osvojivši 57,87 odsto glasova. 

(RT Balkan)

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