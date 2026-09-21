PUŠTENA U SAOBRAĆAJ NOVA DEONICA: Severna obilaznica oko Kragujevca ulazi u novu fazu
FAZA 1 Severne obilaznice oko Kragujevca, u dužini od pet kilometara, od petlje Jovanovac do petlje Petrovac, puštena je u saobraćaj, potvrđeno je iz JP ''Putevi Srbije''.
U okviru Faze 1 izgrađene su dve petlje - Jovanovac i Petrovac, tri podvožnjaka - tunelske konstrukcije, jedan most, kao i dve devijacije opštinskih puteva u naseljenim mestima Jovanovac i Petrovac.
Radovi na preostalom delu trase, odnosno na Fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom, navode iz ''Puteva Srbije''.
Puštanjem Faze 1 napravljen je značajan korak ka završetku Severne obilaznice, koja će doprineti bezbednijem i efikasnijem saobraćaju i rasterećenju gradskog područja, dodaje se u saopštenju.
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, takođe je izjavio da je otvoreno prvih pet kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca.
Vučić je istakao da su radove izvele srpske kompanije.
- Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području. Samo napred, Srbijo - naveo je Vučić na Instagram nalogu "avucic".
(Tanjug)
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