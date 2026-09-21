Panika u Holandiji pred dolazak u Srbiju, sada su ostali i bez njega
Reprezentacija Holandije pretrpela je težak udarac neposredno pred gostovanje u Beogradu.
Novi kormilar holandskog nacionalnog tima, legendarni Ćavi Ernandes, suočio se sa ozbiljnim kadrovskim problemima jer u predstojećim duelima definitivno neće moći da računa na jednog od svojih najvažnijih igrača – krilnog napadača Džastina Klajverta.
Klajvert je ove sezone igrao u životnoj formi i bio je nezamenljiva karika u startnoj postavi engleskog Bornmuta. Međutim, težak ritam utakmica uzeo je danak u najgorem mogućem trenutku po Holanđane. Brzonogi fudbaler je doživeo povredu tokom utakmice Lige Evrope koju je njegov tim igrao protiv Real Sosijedada u San Sebastijanu.
Menadžer engleskog tima Marko Roze potvrdio je crne prognoze i objavio da će Klajvert morati da pauzira nekoliko nedelja kako bi povreda potpuno zacelila. Ova neplanirana pauza potpuno ruši koncepciju igre koju je Ćavi spremao za Srbiju, pogotovo što je ovaj reprezentativac trebalo da ima ključnu ulogu u ofanzivnoj liniji „lala“.
Sve ovo predstavlja sjajan vetar u leđa za selektora Srbije Veljka Paunovića i njegove izabranike. Naša reprezentacija započinje novu i izuzetno važnu kampanju u Ligi nacija, a činjenica da je veliki rival drastično oslabljen daje našoj selekciji ulogu favorita na domaćem terenu.
Prvi veliki okršaj zakazan je za 27. septembar 2026. godine u Beogradu, gde se očekuje krcata Marakana i vatrena podrška novih generacija navijača u okviru velike kampanje "Ja navijam za Srbiju".
Revanš susret igraće se samo nedelju dana kasnije, 4. oktobra u Ajndhovenu.
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