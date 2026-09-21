Politika

LICEMERNI ŠOŠKIĆ: Danas pametuje, a kada je Srbiju vodio u propast sa neviđenom inflacijom, ostavka mu nije ni bila na pameti (VIDEO)

В.Н.

21. 09. 2026. u 09:34

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DEJAN Šoškić, bivši guverner NBS čija je era obeležana uništavanjem dinara i gušenjem Srbije i njenih građana inflacijom koja do njegovog vremena nije ni viđena, danas prosipa pamet kuda stigne i na sva zvona "drži slovo" drugima.

ЛИЦЕМЕРНИ ШОШКИЋ: Данас паметује, а када је Србију водио у пропаст са невиђеном инфлацијом, оставка му није ни била на памети (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Očigledno je zabroavio kako je Srbija izgledala na pragu te 2010. godine, koje se i danas mnogi građani sećaju sa jezom.

Inflacija je rasla, cene namirnica su divljale, dinar je propadao.

Povećanje primanja građana u to doba bilo je samo misaona imenica.

Šoškić je uništio sve šta god je mogao, ali u tome nije video ništa sporno, te je i sam jednom prilikom reako kako o ostavci uopšte ne razmišlja.

Međutim, danas kada treba da se pametuje i priča o drugima kako da rade svoj posao, Šoškić je ubedljivo jedan od najglasnijih iz reda blokadera.

Licemerje na delu, po ko zna koji put.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: SREDNjI PRST KAO SIMBOL: Blokaderi objasnili svoj program

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