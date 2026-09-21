STIŽE SVEŽIJE VREME, ALI I NOVA UPOZORENJA: Jutra hladnija, suša i dalje pritiska Srbiju (FOTO)
PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja nedelje Srbiju očekuju sveža jutra i umerenije dnevne temperature, ali uprkos lokalnim padavinama, problem sa nedostatkom vlage u zemljištu i dalje ostaje ozbiljan.
U većini mesta dnevna temperatura narednih dana biće između 18 i 25 stepeni.
Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok su do petka, 25. septembra, lokalno mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi.
Ipak, prema upozorenjima RHMZ-a, padavine koje se očekuju neće biti dovoljne da se nadoknadi dugotrajan deficit vlage.
Reke na niskim nivoima
RHMZ navodi da će se do 22. septembra vodostaji na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici i Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima, odnosno biološkom minimumu.
Suša zahvatila veliki deo Srbije
Do 22. septembra na snazi je i agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu.
Dugotrajan nedostatak padavina i visoke temperature doveli su do izraženog deficita vlage u zemljištu. Prema aktuelnim vrednostima SPI indeksa, na većem delu teritorije Srbije preovlađuju uslovi jake i ekstremne suše.
Podaci RHMZ-a, zasnovani na merenjima od 31. avgusta, pokazuju da su na brojnim mernim stanicama zabeleženi veoma sušni uslovi, a u pojedinim mestima i ekstremna ili izuzetna suša. Takva situacija registrovana je, između ostalih, u Zrenjaninu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Leskovcu i Ćupriji.
Istovremeno, na pojedinim lokacijama zabeleženi su normalni ili nešto vlažniji uslovi, što pokazuje da situacija nije identična u svim delovima Srbije.
Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa, sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda.
Posledice bi mogle da se osete i u poljoprivredi
Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, ali i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.
Tako će, uprkos svežijem vremenu i povremenim pljuskovima koji stižu narednih dana, Srbiji i dalje biti potrebne značajnije padavine kako bi se ublažile posledice dugotrajne suše.
BONUS VIDEO: TMURNI OBLACI NAD NIŠOM: Nevreme na jugu Srbije
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