STIŽE SVEŽIJE VREME, ALI I NOVA UPOZORENJA: Jutra hladnija, suša i dalje pritiska Srbiju (FOTO)

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja nedelje Srbiju očekuju sveža jutra i umerenije dnevne temperature, ali uprkos lokalnim padavinama, problem sa nedostatkom vlage u zemljištu i dalje ostaje ozbiljan.

Foto: Rupert Trischberger/Panthermedia/Profimedia

U većini mesta dnevna temperatura narednih dana biće između 18 i 25 stepeni.

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok su do petka, 25. septembra, lokalno mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi.

Ipak, prema upozorenjima RHMZ-a, padavine koje se očekuju neće biti dovoljne da se nadoknadi dugotrajan deficit vlage.

Foto: RHMZ

Reke na niskim nivoima

RHMZ navodi da će se do 22. septembra vodostaji na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici i Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima, odnosno biološkom minimumu.

Suša zahvatila veliki deo Srbije

Do 22. septembra na snazi je i agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu.

Dugotrajan nedostatak padavina i visoke temperature doveli su do izraženog deficita vlage u zemljištu. Prema aktuelnim vrednostima SPI indeksa, na većem delu teritorije Srbije preovlađuju uslovi jake i ekstremne suše.

Foto: RHMZ

Podaci RHMZ-a, zasnovani na merenjima od 31. avgusta, pokazuju da su na brojnim mernim stanicama zabeleženi veoma sušni uslovi, a u pojedinim mestima i ekstremna ili izuzetna suša. Takva situacija registrovana je, između ostalih, u Zrenjaninu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Leskovcu i Ćupriji.

Istovremeno, na pojedinim lokacijama zabeleženi su normalni ili nešto vlažniji uslovi, što pokazuje da situacija nije identična u svim delovima Srbije.

Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa, sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda.

Posledice bi mogle da se osete i u poljoprivredi

Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, ali i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.

Tako će, uprkos svežijem vremenu i povremenim pljuskovima koji stižu narednih dana, Srbiji i dalje biti potrebne značajnije padavine kako bi se ublažile posledice dugotrajne suše.

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