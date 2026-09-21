Nije to više isti čovek: Sramotan potez Hrvata nakon čega se sve raspalo (VIDEO)
Hrvatski fudbaler Ivan Perišić našao se u centru velike kontroverze tokom derbija holandske Eredivizije između Tventea i njegovog PSV-a, a nakon utakmice gotovo svi pričaju o incidentu iz drugog poluvremena.
Tvente je savladao PSV sa 3:2, a duel je obeležio detalj kada je Perišić udarcem rukom u lice kapitena domaćih Robina Propera u kaznenom prostoru mogao zaraditi crveni karton.
Sudija Serdar Gozubujuk pokazao mu je samo žuti karton, što je izazvalo brojne kritike javnosti i medija u Holandiji.
Novinar Žeron Kaptejns i bivši sudija Mario van der Ende saglasni su da je Perišić morao biti isključen.
Inače, ovo je prvi ligaški poraz PSV-a u sezoni, pa se sada nalaze na trećem mestu sa 16 bodova, iza Fejenorda (17) i vodećeg AZ-a (19).
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