Nije to više isti čovek: Sramotan potez Hrvata nakon čega se sve raspalo (VIDEO)

Hrvatski fudbaler Ivan Perišić našao se u centru velike kontroverze tokom derbija holandske Eredivizije između Tventea i njegovog PSV-a, a nakon utakmice gotovo svi pričaju o incidentu iz drugog poluvremena.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Tvente je savladao PSV sa 3:2, a duel je obeležio detalj kada je Perišić udarcem rukom u lice kapitena domaćih Robina Propera u kaznenom prostoru mogao zaraditi crveni karton.

Sudija Serdar Gozubujuk pokazao mu je samo žuti karton, što je izazvalo brojne kritike javnosti i medija u Holandiji.

Perisic mocht niet klagen dat het bij geel bleef. Pröpper lokt het wel een beetje uit, maar ook voor een routinier is het niet handig om zo te reageren. Er zijn ook scheidsrechters die hier rood voor geven. https://t.co/w0IHZ1ghwH — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 20, 2026

Novinar Žeron Kaptejns i bivši sudija Mario van der Ende saglasni su da je Perišić morao biti isključen.

Inače, ovo je prvi ligaški poraz PSV-a u sezoni, pa se sada nalaze na trećem mestu sa 16 bodova, iza Fejenorda (17) i vodećeg AZ-a (19).

