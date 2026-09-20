Društvo

SPREMITE SE ZA PROMENU VREMENA: Evo šta nas očekuje u toku naredne nedelje

V.N.

20. 09. 2026. u 12:15

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U SRBIJI će sutra biti umereno do potpuno oblačno i svežije, posle podne se očekuje razvedravanje, a maksimalna temperatura biće 27 stepeni.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРОМЕНУ ВРЕМЕНА: Ево шта нас очекује у току наредне недеље

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalom delu zemlje. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugu i istoku zemlje. U Beogradu ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, suvo i svežije. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniza temperatura od 16 do 18 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Prema prognozi do 28. septembra, nakon svezeg jutra, u većini mesta dnevna temperatura će dana biti u intervalu od 18 do 25 stepeni.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije.

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