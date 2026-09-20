Društvo

MANJE VOZILA NAKON LETNJE SEZONE: Radovi donose izmene na pojedinim deonicama

V.N.

20. 09. 2026. u 11:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROŠLA je letnja turistička sezona te je sada manji broj vozila na frekventnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

МАЊЕ ВОЗИЛА НАКОН ЛЕТЊЕ СЕЗОНЕ: Радови доносе измене на појединим деоницама

Foto: Unsplash/Imre Tomosvari

Kako se u saopštenju dodaje, na pojedinim deonicama je zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva, saobraćaj obustavljlen i preusmeren na obilazne pravce.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA DO 32 STEPENA: U popodnevnim časovima mogući i pljuskovi

PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA DO 32 STEPENA: U popodnevnim časovima mogući i pljuskovi