MANJE VOZILA NAKON LETNJE SEZONE: Radovi donose izmene na pojedinim deonicama

PROŠLA je letnja turistička sezona te je sada manji broj vozila na frekventnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Unsplash/Imre Tomosvari

Kako se u saopštenju dodaje, na pojedinim deonicama je zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju puteva, saobraćaj obustavljlen i preusmeren na obilazne pravce.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata.