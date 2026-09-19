AMBASADOR KUBE U GUČI: Kubanci dobro razumeju koliko je Srbima važno Kosovo i Metohija

ZBOG načina na koji se odnosimo prema svom suverenitetu, za nas je vrlo lako da razumemo važnost pitanja KiM za Srbiju. Za nas Kubance međunarodno pravo je veliki dragulj koji je neophodan, rekao je Ernandez koji je danas posetio Guču u organizaciji Kulturnog centra u Guči i Udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva.

Foto: Printskrin/RT Balkan

- Kubu i Srbiju spaja to što smo male nacije, ali imamo svoje dostojanstvo i sa ponosom nosimo činjenicu da smo sami izgradili svoju istoriju i čuvamo je ponosno za buduće generacije - izjavio je ambasador Kube u Srbiji, Pavel Orensio Dijaz Ernandez.

- Zbog načina na koji se odnosimo prema svom suverenitetu, za nas je vrlo lako da razumemo važnost pitanja Kosova i Metohije za Srbiju. Za nas Kubance međunarodno pravo je jedan veliki dragulj koji je neophodan. I za nas je tema teritorijalnog integriteta Srbije jedna od glavnih tema koje su vezane za međunarodno pravo - dodao je Ernandez.

Ernandez je danas bio gost Guče, gde je uz tradicionalni doček, uz so i pogaču, priređen i kulturno-umetnički program, a u organizaciji Kulturnog centra u Guči i Udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva. Za gosta sa Kube svirao je pobednički orkestar ovogodišnjeg Sabora trubača – Orkestar Vasiljević iz Požege.

Ernandez je dodao da Kuba danas proživljava veoma teške trenutke, jer pokušavaju da je uguše. Međutim, kako je napomenuo, nemoguće je blokirati sunce, plaže, osmehe i radost, ali mogu da blokiraju, a to i rade, brodove koji nose kontejnere sa lekovima i namiricama.

- Samo danas preko 5.000 kontejnera čeka u obližnjim lukama, a trebalo je da stignu na Kubu ali im je zbog kvazipomorske blokade zabranjeno da dođu na Kubu - rekao je ambasador.

Ipak, napominje, kad narod ima ponos i kada ima želju da opstane kao nacija, neprijatelj nikada neće pobediti.

- Znam da se to isto desilo i sa srpskim narodom. Nikad neću zaboraviti govor Fidela Kastra 1999. godine za vreme bombardovanja SR Jugoslavije. Fidel je tada rekao da bi najveća greška koju bi neprijatelji Srbije mogli da urade, jeste da vojno okupiraju zemlju. Poslao je i poruku srpskom narodu, srpskoj braći – izdržite, izdržite, izdržite! - podsetio je ambasador.

Foto: Printskrin/RT Balkan

Kako je istakao, život i godine su dokazali da je Srbija izdržala, da se održala pred tom agresijom sa svojim tradicionalnim vrednostima, sa svojim narodom i ujedinjena.

- To možda na neki način objašnjava simpatiju koju mi Kubanci imamo prema srpskoj braći i vi prema nama - napomenuo je Ernandez.

Podsetivši na reči iz Šekspirovog dela, ambasador je rekao da za Kubance biti ili ne biti, znači biti ili ne biti nezavisan, suveren.

- Guča je dalja od Beograda nego što smo mi daleko od SAD. Veoma je teško dići zastavu suverene zemlje a da se nalazite tako blizu jedne od najvećih sila na svetu - rekao je.

Govoreći o svojoj zemlji, ambasador je rekao da Kuba zavisi od uvoza nafte, goriva i derivata.

- Ove godine Kuba je dobila samo jedan brod koji nosi naftu sa 100.000 tona nafte i to od Rusije - podvukao je ambasador Kube.

Ambasador je istakao da je Kuba zemlja sa najviše lekara po glavi stanovnika, ističući koliki je napredak Kuba načinila u nauci i lečenju raka.

- Uspeli smo da sami stvorimo i proizvedemo čak 185 ekskluzivnih lekova protiv raznih bolesti koji nemaju veze sa velikim farmaceutskim internacionalnim kompanijama - istakao je Ernandez.

Ambasador Ernandez posetio je galeriju Udruženja samoukih slikara i vajara Dragačeva gde mu je u ime udruženja poklon uručila predsednica, Snežana Kostić, a najavljena je i dalja saradnja u zbližavanju kulture Srbije i Dragačeva sa Kubom.

U želji da pokaže kako Kubance i Gučane spaja muzika, ambasador je čak zasvirao gitaru i pred posetiocima predstavio par numera sa Kube.

(RT Balkan)

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