Društvo

SRPSKI MANASTIRI OTVORILI SVOJE RIZNICE: Pogledajte šta su doneli pred Hram Svetog Save! (FOTO)

Т.Ј.

19. 09. 2026. u 19:00

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OKO 30 manastira iz Srbije i regiona predstavilo je danas svoje proizvode na platou ispred Hrama Svetog Save u okviru tradicionalnog sedmog Festivala manastirskih proizvoda.

СРПСКИ МАНАСТИРИ ОТВОРИЛИ СВОЈЕ РИЗНИЦЕ: Погледајте шта су донели пред Храм Светог Саве! (ФОТО)

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Ovaj festival predstavlja svojevrsnu mapu srpske duhovne i kulturne baštine, na kojoj posetioci mogu da kupe med, čajeve, lekovite preparate, prirodni tamjan, rakije i druge proizvode koje izrađuju manastirske zajednice.

Zamenik predsednika Gradske opštine Vračar, Dragi Lukić, rekao je novinarima da je manifestacija organizovana u saradnji sa Hramom Svetog Save, a da je ideja potekla od paroha Bore.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

On je pozvao sve manastire iz Srbije i okruženja, srpske manastire, da ovde izlože svoje proizvode.

- Možete ovde, kad obiđete ove tezge, videti pregršt prelepih proizvoda koje je sveštenstvo pravilo u svojim manastirima - rekao je Lukić.

On je istakao da Opština Vračar učestvuje u organizaciji tako što obezbeđuje tehničke uslove za održavanje manifestacije.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Lukić je rekao da ovakve manifestacije imaju značaj i za građane i za turističku ponudu Vračara, budući da se održavaju ispred Hrama Svetog Save, koji je, kako je naveo, među najposećenijim objektima u Srbiji.

Marina Božović iz manastira Središte kod Vršca rekla je da su na njihovom štandu predstavljeni med, slatko od divljih kupina, jabukovo sirće, sok od zove, višnjevača, rakija od šljive, bosiljak i čajevi od matičnjaka, majčine dušice, kantariona i hajdučke trave.

- Najviše se traže med i čajevi. Očekivala sam da će rakije biti manje tražene, međutim, med i čajevi su odlični - rekla je Božović.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Kao proizvode karakteristične za manastir Središte izdvojila je višnjevaču, orahovaču, koje trenutno nema na štandu, kao i manastirski vinjak, navodeći da je vršački kraj poznat po vinogradarstvu.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Maja Jauković iz ženskog manastira Svetog apostola Tome kod Svilajnca rekla je da se u tom manastiru više od 15 godina bave lekovitim biljem, koje najvećim delom sakupljaju na Staroj planini.

- Velika je radost kad vidite ljudima da to pomaže. To je i svetinja, to je jednostavan sastav, naše domaće lekovito bilje - rekla je Jauković.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predstavnik Kuće Tamjana, Duško Trinić, rekao je da su na manifestaciji predstavljeni prirodni tamjani i proizvodi od tamjana, uključujući meleme, šampone, ukrasne predmete, više od 20 vrsta prirodnog tamjana, brikete, vodu od tamjana, kao i med i ulje sa tamjanom.

On je naveo da posetioci mogu da degustiraju neke od proizvoda i pozvao građane da posete manifestaciju na platou ispred Hrama Svetog Save.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Na platou Spomen-hrama Svetog Save na Vračaru, 19. i 20. septembra 2026. godine, biće održan sedmi po redu Festival manastirskih proizvoda, koji će okupiti brojne manastire i predstaviti bogatstvo i raznovrsnost njihove radinosti.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Posetioci će imati priliku da vide, probaju i kupe različite autentične manastirske proizvode, vino, rakiju, med, čajeve, tinkture, meleme i prirodnu kozmetiku, ajvar i druge prehrambene proizvode, kao i maslinovo ulje, ikone, knjige i druga izdanja.

Svoje proizvode predstaviće manastiri iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Dalmacije, kao i iz drugih krajeva.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Posetioci će tokom oba dana festival moći da ga posete od 12 do 19 časova. Festival predstavlja priliku da se verni narod neposredno upozna sa proizvodima koji nastaju u manastirima, ali i sa trudom, radom i životom monaških zajednica koje ih stvaraju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Doček Pojasa Presvete Bogorodice

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