ČUDO NA DANAŠNJI DAN! Nebo se otvara za tri velika sveca, a evo šta nikako ne smete da radite ako želite mir u kući!

DANAS, 17. septembra, (4. septembra po starom kalendaru), Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici proslavljaju spomen na velike ugodnike Božije čija su žitija i stradanja duboko utkana u hrišćansku istoriju. Budući da je danas četvrtak, vernici koji poste po tipiku danas mrse.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Pravoslavni kalendar na ovaj dan posebno izdvaja četiri velika imena koja su svojim životom i mučeništvom zadužila crkvu i narod.

Danas molitveno slavimo Svetog sveštenomučenika Vavilu, patrijarha antiohijskog, Svetog proroka Mojsija Bogovidca, starozavetnog pravednika i vođu izrailjskog naroda, kao i dvojicu velikih srpskih svetitelja – Svetog Petra Dabrobosanskog, mitropolita i mučenika, i Prepodobnog Stefana Tronoškog, čuvenog duhovnika i prosvetitelja.

Sveti sveštenomučenik Vavila, patrijarh antiohijski

Sveti Vavila je bio predvodnik crkve u Antiohiji u vreme strašnog progona hrišćana pod rimskim carem Decijem Trajanom. Prema predanju, car Decije je posetio Antiohiju i poželeo da uđe u hrišćanski hram tokom službe. Sveti Vavila mu se hrabro isprečio na vratima, rekavši mu da ne može ući dok prinosi žrtve idolima i dok mu ruke krvare od nevinih žrtava.

Besni car je naredio da se Vavila okuje u lance i baci u tamnicu. Zajedno sa njim, na strašne muke su stavljena i tri dečaka, njegova duhovna čeda: Urban, Prilidijan i Epolonije. Svi su mučenički postradali za Hrista, a Vavila je tražio da bude sahranjen sa svojim lancima, koji su svedočili o njegovoj vernosti Gospodu.

Tropar (Glas 4)

- I bio si pričesnik naravi i naslednik prestola apostolskih, istinu si delom našao, bogonadahnuća postigao: Zbog toga reč istine upravljajući, i vere radi postradao si do krvi, sveštenomučeniče Vavila, moli Hrista Boga da se spasu duše naše.

Sveti prorok Mojsije Bogovidac

Sveti Mojsije je jedna od najvažnijih ličnosti Starog zaveta. Rođen u Egiptu, Božjim promislom je spasen od poklolja muške dece i odgajan na dvoru faraona. Kada je odrastao, Bog mu se javio u obliku kupane kupine koja gori, a ne sagoreva, i poverio mu misiju da izvede izraelski narod iz egipatskog ropstva.

Kroz Mojsija je Bog učinio čuvena čuda, uključujući razdvajanje Crvenog mora i puštanje vode iz stene u pustinji. Na gori Sinaj, Mojsije je proveo 40 dana u postu i molitvi, gde mu je Bog dao Deset zapovesti, temelj moralnog zakona. Iako je zbog svoje ljudske slabosti samo iz daljine video Obećanu zemlju, Mojsije je ostao upamćen kao najveći vođa, prorok i krotki sluga Božji koji je razgovarao sa Gospodom „licem u lice“. Preminuo je u starosti od 120 godina.

Tropar (Glas 2)

Proroka Tvoga Mojsija spomen slaveći, Gospode, preko njega Te molimo: Spasi duše naše.

Sveti mitropolit Petar Dabrobosanski

Sveti Petar Zimonjić bio je mitropolit dabrobosanski, sin čuvenog vojvode popa Bogdana Zimonjića. Tokom Drugog svetskog rata i strašnog terora NDH, mitropolit Petar je odbio da napusti svoju vernu eparhiju u Sarajevu, uprkos direktnim pretnjama po život. Kada su mu ustaške vlasti naredile da ukine ćirilicu u crkvenoj administraciji, odgovorio je da je ćirilično pismo zvanično pismo Srpske pravoslavne crkve i da ga neće ukinuti.

Uhapšen je u maju 1941. godine, zverski mučen u Sarajevu, Zagrebu, a potom prebačen u logor Gospić (Jadovno), gde je ubijen i bačen u jamu. Sveti arhijerejski sabor SPC kanonizovao ga je 1998. godine kao sveštenomučenika.

Tropar (Glas 4)

- Svetitelju oče Petre, ti si narod svoj rečju istine hranio i stradanjem svojim Crkvu Hristovu ukrasio. Zato danas radosno slavimo tvoj sveti spomen, moleći te da pred prestolom Tvorca posreduješ za mir i spasenje roda našega.

Prepodobni Stefan Tronoški

Stefan Jovanović bio je iguman čuvenog manastira Tronoša kod Loznice i istaknuti narodni vođa u vreme austrijsko-turskih ratova krajem 18. veka. Pored duhovnog rada, Stefan je bio prosvetitelj i zaštitnik pismenosti; upravo je pod njegovim okriljem prva znanja sticao mladi Vuk Stefanović Karadžić. Vuk je u svojim zapisima ostavio svedočanstvo o Stefanu kao o izuzetno mudrom i požrtvovanom duhovniku.

Stefan je otrovan u Zvorniku 1799. godine od strane Turaka, jer je tražio olakšice za izmučeni srpski narod i borio se protiv nameta. Zbog svog svetog života i mučeničke smrti, SPC ga je uvrstila u red svetih.

Tropar (Glas 8)

- U tebi se, oču, sigurno spase bogolikost, jer primivši krst sledovao si Hristu. Delima si učio da se prezire telo, jer prolazi, a da se stara o duši, stvari besmrtnoj. Zato se i sa anđelima raduje, prepodobni Stefane, duh tvoj.

Narodni običaji i verovanja za današnji dan

U srpskom narodu, proslavljanje svetitelja uvek prati duboka molitva za mir i zdravlje u porodici. S obzirom na to da je danas spomen i na Svetog proroka Mojsija Bogovidca (koji se slavi istog dana), veruje se da na današnji dan ne valja ulaziti u svađe i rasprave sa bližnjima, kako bi kuća zadržala blagoslov mira koji su ovi svetitelji svojim stradanjem branili. Takođe, stariji kažu da je ovo idealan dan za izglađenje starih nesporazuma i opraštanje dugova, jer milost rađa milost.

Pravila posta na današnji dan

Kako današnji veliki praznik pada u četvrtak, prema pravoslavnom tipiku i kanonima Srpske pravoslavne crkve, danas se mrsi.

Vernici koji se pridržavaju redovnog višegodišnjeg ili nedeljnog posta (koji se obavezno praktikuje sredom i petkom) danas mogu slobodno konzumirati svu vrstu hrane, uključujući meso, mlečne proizvode i jaja.

Ovo je dan radosti i duhovnog olakšanja, kada porodica nakon jutarnje liturgije i molitve seda za bogatu trpezu kako bi proslavila zaštitnike doma i primila njihov blagoslov za zdravlje, mir i slogu u kući.

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