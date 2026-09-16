EVO KAKVO VREME NAS OČEKUJE DO KRAJA NEDELJE: RHMZ objavio najnoviju prognozu
KAKO piše Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, dok je objavljeno i kakve ćemo vremenske prilike imati narednih dana i kada nas očekuje kiša.
- Danas na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni - piše na početku prognoze RHMZ.
Sutra ujutru će, piše dalje, ponegde biti moguća niska oblačnost.
U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu umereno naoblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.
Vetar slab i umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne umeren do jak jugoistočni, a posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije umeren do pojačan zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 32 stepena", stoji dalje u prognozi RHMZ-a.
U petak (18.09.) i za dane vikenda (19. i 20. 09.) i dalje toplo ali nestabilno.
U petak uveče na zapadu, tokom noći ka suboti na severu, a za vikend u većini krajeva, uz promenljivu oblačnost, očekuje se mestimično kratkotrajna kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura do kraja sedmice biti uglavnom u intervalu od 25 do 32 stepena", stoji na kraju najnovije RHMZ prognoze.
(Telegraf.rs)
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