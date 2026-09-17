SAUDIJSKA ARABIJA DIKTIRA CENE: Opala vrednost nafte, ali je i dalje skupa
CENA sirove nafte brent Brent nafte danas je pala na oko 106 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pojeftinila na ispod 103 dolara.
Razlog za pad je očekivanje mogućeg skorog obnavljanja rada ključnog saudijskog naftovoda Istok - Zapad, preneo je Trejding ekonomiks.
Saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramko navodno radi na zaobilaženju oštećenog dela naftovoda, sa ciljem da u narednim danima obnovi oko polovine njegovog kapaciteta, dok bi puni rad mogao biti uspostavljen za približno šest nedelja.
Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da bi problem sa naftovodom trebalo da bude rešen u narednih nekoliko dana, mada nezavisni analitičari očekuju da bi popravka mogla trajati duže.
U međuvremenu, Saudijska Arabija pospešila je nastojanja da veće količine sirove nafte transportuje kroz Ormuski moreuz, uz pomoć američke vojske.
Na pad cena uticali su i podaci američke vlade prema kojima su zalihe sirove nafte u SAD prošle nedelje smanjene za 640.000 barela, na 423,4 miliona barela.
Pad je, međutim, bio manji od očekivanja analitičara.
Smanjene su i zalihe nafte u čvorištu Kušing u Oklahomi.
Podaci američke vlade značajno se razlikuju od prethodne procene Američkog instituta za naftu (API), koji je ocenio da su zalihe sirove nafte porasle za 7,1 milion barela.
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