"Video sam šta planiraju..." Majk DŽejms otvorio dušu pred početak nove sezone u Evroligi
Američki košarkaš, Majk Džejm, objasnio je zbog čega je nakon napuštanja Monaka izabrao Efes kao naredni klub u bogatoj karijeri.
Pablo Laso je jedan od glavnih faktora zbog kojih je Džejms izabrao Efes
"Razgovori koje smo vodili, način na koji vide ovu ekipu i sve što se dešava... Generalni menadžer i Pablo. Video sam šta planiraju, kakvu ulogu su zamislili za mene i kakav tim sastavljaju. Pomislio sam da je to dobro i da ćemo imati priliku da se borimo za trofeje. I dalje tako mislim, zbog čega sam uzbuđen", rekao je Džejms.
Upravo mogućnost da ponovo napadne najveće trofeje bila je presudna.
"Želeo sam da budem na mestu na kojem verujem da mogu da pobedim, a osećao sam da mi Efes pruža tu mogućnost."
Džejmsu se posebno dopada način na koji je sastavljen novi tim.
"Kada gledam ekipe koje pobeđuju i način na koji su napravljene, to sam video u Efesu. Atletski moćna krila koja mogu da igraju odbranu, četvorke i visoki igrači sposobni da rade mnogo različitih stvari... Mislim da je to recept za uspeh."
"Naravno, bekovi rade mnogo toga u ovoj ligi i ključni su za uspeh, ali kada imate toliko raznovrsnosti na ostalim pozicijama, to vam daje ogromnu prednost", zaključio je Džejms.
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