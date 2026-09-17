Tip fudbal

ODMAH U GLAVU! Juventus kreće u totalnu ofanzivu od prve sekunde – Ovaj tip donosi LAKU ZARADU!

М.П.

17. 09. 2026. u 08:45

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Ekipa Lućana Spaletija otvara takmičenje u prilično tmurnom raspoloženju.

ОДМАХ У ГЛАВУ! Јувентус креће у тоталну офанзиву од прве секунде – Овај тип доноси ЛАКУ ЗАРАДУ!

Photo: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / IPA / Profimedia

Prošlog vikenda Torino je uzdrmao bolan šok – poraz od Sasuola u gostima (3:2), gde je presudio upravo njihov bivši igrač Vasilije Adžić golom u 94. minutu.

Odbrana sa Bremerom i Kaluluom delovala je tromo, a povrede ozbiljno kroje tim. Van stroja su Jildiz, Lokateli i Tiram, suspendovan je Lojd Keli, dok junak sa tog meča Edon Žegrova uopšte nema pravo nastupa jer nije licenciran za Evropu!

Ipak, povratak Mekenija i Kambijaza u trenažni proces donosi preko potreban balans na sredini i po bokovima. Očekuje se da od starta priliku dobiju Sarr i Voltemade kako bi uneli novu energiju. 

Holanđani stižu u Italiju potpuno rasterećeni i u solidnoj formi (tri pobede u poslednjih pet mečeva).

Ekipa iz Najmegena se uzda u taktičku disciplinu i brzu tranziciju, svesna da Juventus trenutno pati pod pritiskom tranzicije i čitanja igre. Istorija međusobnih duela ne postoji, pa će faktor iznenađenja biti glavno oružje gostiju.

Iako je Juventus apsolutni favorit na papiru sa verovatnoćom pobede od preko 80% prema procenama analitičara, kvota na čist kec je preniska za singl igru. S obzirom na to da su Spaleti i igrači pod imperativom pobede i da će od starta krenuti ofanzivno, a da im je odbrana pokazala ozbiljne slabosti protiv Sasuola, golovi su zagarantovani.

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