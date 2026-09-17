ODMAH U GLAVU! Juventus kreće u totalnu ofanzivu od prve sekunde – Ovaj tip donosi LAKU ZARADU!
Ekipa Lućana Spaletija otvara takmičenje u prilično tmurnom raspoloženju.
Prošlog vikenda Torino je uzdrmao bolan šok – poraz od Sasuola u gostima (3:2), gde je presudio upravo njihov bivši igrač Vasilije Adžić golom u 94. minutu.
Odbrana sa Bremerom i Kaluluom delovala je tromo, a povrede ozbiljno kroje tim. Van stroja su Jildiz, Lokateli i Tiram, suspendovan je Lojd Keli, dok junak sa tog meča Edon Žegrova uopšte nema pravo nastupa jer nije licenciran za Evropu!
Ipak, povratak Mekenija i Kambijaza u trenažni proces donosi preko potreban balans na sredini i po bokovima. Očekuje se da od starta priliku dobiju Sarr i Voltemade kako bi uneli novu energiju.
Holanđani stižu u Italiju potpuno rasterećeni i u solidnoj formi (tri pobede u poslednjih pet mečeva).
Ekipa iz Najmegena se uzda u taktičku disciplinu i brzu tranziciju, svesna da Juventus trenutno pati pod pritiskom tranzicije i čitanja igre. Istorija međusobnih duela ne postoji, pa će faktor iznenađenja biti glavno oružje gostiju.
Iako je Juventus apsolutni favorit na papiru sa verovatnoćom pobede od preko 80% prema procenama analitičara, kvota na čist kec je preniska za singl igru. S obzirom na to da su Spaleti i igrači pod imperativom pobede i da će od starta krenuti ofanzivno, a da im je odbrana pokazala ozbiljne slabosti protiv Sasuola, golovi su zagarantovani.
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