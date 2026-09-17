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TRAGEDIJA! Sportista umro u 46. godini

М.П.

17. 09. 2026. u 08:32

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Velika tuga u svetu bejzbola!

ТРАГЕДИЈА! Спортиста умро у 46. години

Foto: Deposit/ Anna_Om

Nekadašnji bejzbol igrač i relif bacač ekipe Toronto Blu Džejs, Brajan Volf, preminuo je početkom ove nedelje u 46. godini života. Tužnu vest je potvrdila njegova supruga Rejčel, koja je navela da je preminuo u utorak rano ujutru nakon izuzetno teške i mučne borbe, dok tačan uzrok smrti nije saopšten. 

Volf je rođen u Fulertonu u Kaliforniji, a na MLB draftu je izabran 1999. godine od strane Minesota Tvinsa. U najjaču bejzbol ligu na svetu (MLB) probio se nakon prelaska u Toronto, gde je debitovao 2007. godine. Tokom svoje prve sezone zabeležio je 38 nastupa uz odličan prosek zarađenih poena (ERA) od 2,98.

Tokom trogodišnjeg boravka u Torontu ostvario je sledeći učinak: Ukupno nastupa: 72 utakmice u MLB-u, skor pobeda i poraza: 5–5, prosek zarađenih poena (ERA): 3,81 

Nakon završetka karijere u Americi 2009. godine, Volf se preselio u Japan, gde je sa velikim uspehom nastupao sve do kraja svoje profesionalne sportske karijere.

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