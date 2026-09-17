TRAGEDIJA! Sportista umro u 46. godini

Velika tuga u svetu bejzbola!

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Nekadašnji bejzbol igrač i relif bacač ekipe Toronto Blu Džejs, Brajan Volf, preminuo je početkom ove nedelje u 46. godini života. Tužnu vest je potvrdila njegova supruga Rejčel, koja je navela da je preminuo u utorak rano ujutru nakon izuzetno teške i mučne borbe, dok tačan uzrok smrti nije saopšten.

Volf je rođen u Fulertonu u Kaliforniji, a na MLB draftu je izabran 1999. godine od strane Minesota Tvinsa. U najjaču bejzbol ligu na svetu (MLB) probio se nakon prelaska u Toronto, gde je debitovao 2007. godine. Tokom svoje prve sezone zabeležio je 38 nastupa uz odličan prosek zarađenih poena (ERA) od 2,98.

We are saddened to learn of the passing of former Blue Jay, Brian Wolfe. Our thoughts are with his loved ones during this difficult time 💙 https://t.co/q7jeeu91tz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 16, 2026

Tokom trogodišnjeg boravka u Torontu ostvario je sledeći učinak: Ukupno nastupa: 72 utakmice u MLB-u, skor pobeda i poraza: 5–5, prosek zarađenih poena (ERA): 3,81



Nakon završetka karijere u Americi 2009. godine, Volf se preselio u Japan, gde je sa velikim uspehom nastupao sve do kraja svoje profesionalne sportske karijere.

