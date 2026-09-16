Društvo

KOŠARAC ODAO POČAST GENERALU MLAIDĆU: Položio venac, značku, zastavu i Natalijina ramonda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 16:16

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ZAMENIK predsedavajuće Saveta ministara BiH i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac posetio je danas grob generala Ratka Mladića na Topčiderskom groblju u Beogradu.

КОШАРАЦ ОДАО ПОЧАСТ ГЕНЕРАЛУ МЛАИДЋУ: Положио венац, значку, заставу и Наталијина рамонда

Foto: D. Milovanović

Košarac je na grob položio venac, a na beloj traci na krstu okačio značku sa zastavom Republike Srpske i broš Natalijinu ramondu, koju je skinuo sa revera svog sakoa.

-Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, poručio je Košarac na Instagramu, uz više objavljenih fotografija.

General Mladić je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma, koji je uprkos više zahteva porodice i advokata, odbio da ga pusti na lečenje u Srbiji. Sahranjen je na Topčiderskom groblju 7. septembra u porodičnoj grobnici pored njegove tragično stradale ćerke Ane. Generala je ispratilo više od 150 hiljada ljudi iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

Tanjug

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