HOĆE LI GREJNA SEZONA PORANITI? Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva šta nas čeka do kraja septembra
KAKVO nas vreme očekuje do kraja septembra - toplo, kišovito ili će da zahladni kao prošle godine, pa će grejna sezona morati da porani? Otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra, 17. septembra, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.
U petak, 18. septembra, očekuje nas malo i umereno oblačno, ali i dalje toplo vreme.
Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, očekuje nas razvoj promenljive oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31 stepe, a od subote malo niža.
Prognoza Nedeljka Todorovića do kraja septembra
Posle zahlađenja i kiše, a potom i razvedravanja u toku noći, ovog jutra po kotlinama jugozapadne i zapadne Srbije bilo je magle.
- To je možda najznačajniji događaj, to jest, hajde da kažemo, skoro prva magla ove jeseni - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović gostujući na RTS-u.
Todorović je podsetio da je u Vojvodini i centralnim delovima Srbije, kao i na području Beograda, prethodnog dana palo svega nekoliko milimetara kiše.
- Na primer, u Beogradu svega 6, mada je to najveća količina u odnosu na druga mesta. Od danas ponovo sunčano nekoliko dana, toplije, porast temperature - kazao je Nedeljković.
Dodao je da bi najtoplije bilo u četvrtak i petak, 17. i 18. septembra, kad bi u nekim mestima maksimalna temperatura mogla da dostigne 30 stepeni.
- A onda, subota i nedelja, blagi pad temperature, opet nešto malo kiše. Bez velikih količina, nažalost. Tako da bi možda tamo negde od ponedeljka ili utorka sledeće sedmice opet bio blagi pad temperature i retka, retka pojava kiše u nekim danima - rekao je Todorović.
Odgovarajući na pitanje da li će ovog septembra, kao prošlog, grejna sezona morati da porani, Todorović je izjavio:
- U septembru neće. E, za oktobar je suviše daleko, ne bih smeo da tvrdim. Da ne bude neko iznenađenje pa da u nekoliko dana bude malo izraženije kao prošle godine.
Vreme do kraja septembra
Todorović je rekao da nas do kraja septembra očekuje mahom prijatno i umereno toplo vreme.
- Možda u nekim danima, samo svaki četvrti-peti dan, ako bude malo više oblaka ili nešto malo kiše. Znači, nema ozbiljnijih većih količina koje su padavina, što je poželjno, ali nažalost nema. I temperature oko proseka ili koji stepen iznad proseka, zaključio je Todorović za javni servis.
(RTS)
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