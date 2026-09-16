HOĆE LI GREJNA SEZONA PORANITI? Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva šta nas čeka do kraja septembra

KAKVO nas vreme očekuje do kraja septembra - toplo, kišovito ili će da zahladni kao prošle godine, pa će grejna sezona morati da porani? Otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra, 17. septembra, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.

U petak, 18. septembra, očekuje nas malo i umereno oblačno, ali i dalje toplo vreme.

Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, očekuje nas razvoj promenljive oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31 stepe, a od subote malo niža.

Prognoza Nedeljka Todorovića do kraja septembra

Posle zahlađenja i kiše, a potom i razvedravanja u toku noći, ovog jutra po kotlinama jugozapadne i zapadne Srbije bilo je magle.

- To je možda najznačajniji događaj, to jest, hajde da kažemo, skoro prva magla ove jeseni - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović gostujući na RTS-u.

Foto: Printskrin Jutjub/RTS

Todorović je podsetio da je u Vojvodini i centralnim delovima Srbije, kao i na području Beograda, prethodnog dana palo svega nekoliko milimetara kiše.

- Na primer, u Beogradu svega 6, mada je to najveća količina u odnosu na druga mesta. Od danas ponovo sunčano nekoliko dana, toplije, porast temperature - kazao je Nedeljković.

Dodao je da bi najtoplije bilo u četvrtak i petak, 17. i 18. septembra, kad bi u nekim mestima maksimalna temperatura mogla da dostigne 30 stepeni.

- A onda, subota i nedelja, blagi pad temperature, opet nešto malo kiše. Bez velikih količina, nažalost. Tako da bi možda tamo negde od ponedeljka ili utorka sledeće sedmice opet bio blagi pad temperature i retka, retka pojava kiše u nekim danima - rekao je Todorović.

Odgovarajući na pitanje da li će ovog septembra, kao prošlog, grejna sezona morati da porani, Todorović je izjavio:

- U septembru neće. E, za oktobar je suviše daleko, ne bih smeo da tvrdim. Da ne bude neko iznenađenje pa da u nekoliko dana bude malo izraženije kao prošle godine.

Vreme do kraja septembra

Todorović je rekao da nas do kraja septembra očekuje mahom prijatno i umereno toplo vreme.

- Možda u nekim danima, samo svaki četvrti-peti dan, ako bude malo više oblaka ili nešto malo kiše. Znači, nema ozbiljnijih većih količina koje su padavina, što je poželjno, ali nažalost nema. I temperature oko proseka ili koji stepen iznad proseka, zaključio je Todorović za javni servis.

(RTS)

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