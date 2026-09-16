PITANJIMA "UČENICI" DOLAZE DO REŠENJA: Miloš Garabandić iz Novog Sada među pet najboljih nastavnika u Evropi

Fizika je često đacima jedan od najtežih a možda i najomraženijih školskih predmeta. Navesti ih da je zavole nije nimalo lako, ali je jako značajno. Profesor fizike u Gimnaziji Isidora Sekulić Miloš Garabandić to vrlo dobro zna te se okrenuo STEM programu.

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STEM obuhvata prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku i načine kako da se približe đacima. Za inovativan pristup u nastavi, Miloš je proglašen među pet najboljih nastavnika u Evropi.

-Reč je konkursu Evropske mreže za nuklearno obrazovanje i jako sam ponosan na ovu nagradu, naročito što su za nju grasali predstavnici više od 20 zemalja - kaže nam profesor Miloš, koji je u nastavu ušao 2018. godine, kao apsolvent, upravo zbog deficita ove struke. - To nije problem samo kod nas, već u celoj Evropi. Interesovanje mladih za prirodne nauke opada, zato je ovakav pristup još važniji. Zato su evropske zemlje uvele različite mreže koje obučavaju nastavnike, da na najbolji način približimo nauku mladima.

Tako na časovima đaci ne uče samo formule i definicije, već svojim pitanjima sami pokušavaju da dođu do rešenja.

Ako upijaju znanja NAJBITINJE je, kaže profesor Garabandić, da na nastavu

dođete opušteni:

- Cilj je da prilagodite njihovom uzrastu, načinu kako oni

pričaju sa drugarima i onda oni lakše upijaju znanja.pričaju sa drugarima i onda oni lakše upijaju znanja

-Ne biste verovali kakva sve pitanja postavljaju čim im se probudi radoznalost. Kada sami dođu do rešenja bolje ga upamte, a posle i primene. Upravo to i jeste svrha nauke - dodaje profesor, inače master nuklearne fizike. - Najbitnije je da nastavu dođete opušteni, prilagodite se njihovom uzrastu, načinu kako oni pričaju sa drugarima i onda oni lakše upijaju znanja. Nije suština da od njih napravimo naučnike, nego da ih podstaknemo da istražuju.

Fizika nudi velik stepen mogućnosti - od inženjera do programera, i zato je po njegovom mišljenju važno decu okretati nauci.

-Fizika u kombinaciji sa STEM programom je nezaustavljiva mašinerija u budućnosti. Zato ću i dalje nastaviti da radim po ovom programu i da zajedno sa đacima radimo na popularizaciji nauke kod nas i u Evropi. Nadam se da ćemo za koju godinu biti među prva tri mesta - poručuje profesor.