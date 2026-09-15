Zajedno gradimo sigurnu budućnost

SISTEMSKE mere podrške najstarijim građanima, jačanje njihovog socijalno-ekonomskog položaja i rešavanje konkretnih pitanja iz oblasti penzijskog sistema bile su glavne teme tribina koje su 15. septembra održane u Vranju i Vladičinom Hanu.

Foto: PIO

Oko 400 penzionera Pčinjskog okruga imalo je priliku da u direktnom dijalogu sa predstavnicima Fonda PIO, Saveza penzionera Srbije i lokalne samouprave dobije ključne informacije o ostvarivanju svojih prava, razjasni sve nedoumice i iznese predloge za dodatno poboljšanje svog životnog i društvenog standarda.

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, istakao je da je primarni cilj ovakvih susreta da se čuje glas penzionera kako bi direktno učestvovali u donošenju odluka koje se tiču njihove budućnosti.

Foto: PIO

Juče je isplaćena jednokratna državna pomoć namenjena penzionerima u ukupnom iznosu od 377,2 miliona dinara, što je direktan rezultat ovih razgovora koje vodimo sa najstarijim sugrađanima. Podsetiću da je Fond PIO ove godine podelio 100.000 paketa solidarne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima, a 20.000 penzionera poslao u banju o svom trošku, ali smo svesni da ovo nije dovoljno i da mora bolje. Zato smo dosad razgovarali sa preko 15.000 korisnika penzije širom zemlje, kako bismo čuli njihove probleme i kako bismo napravili zajedničke planove za budućnost – rekao je direktor Fonda PIO.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić je u svom obraćanju istakao da institucije zajedničkim snagama aktivno nastoje da poboljšaju društveni standard najstarijih građana, dodavši da je tekuća godina ključna upravo zbog velikog ekonomskog paketa socijalnih mera čiji primarni fokus je na penzionerskoj populaciji.

Foto: PIO

Pored ovog paketa mera, najavljeno je i povećanje penzija u decembru od 7,5 odsto, što će dodatno uticati na socijalni status i sigurnost penzionera – naglasio je Savić.

Prema rečima gradonačelnika Vranja, dr Slobodana Milenkovića, odlični rezultati na terenu su najbolji pokazatelj da sinergija državnih i lokalnih institucija donosi direktnu korist građanima, naglasivši značaj dijaloga bez posrednika.

Foto: PIO

Susreti sa penzionerima Pčinjskog okruga pokazuju da je direktan razgovor najbolji mehanizam za donošenje konkretnih i delotvornih mera i da svaki izneti predlog i sugestija mogu poslužiti kao smernica za unapređenje društvenog položaja i dugoročno poboljšanje kvaliteta života korisnika penzije.