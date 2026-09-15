ON JE KRUNISAO CARA DUŠANA: Sutra slavimo Svetog Joanikija, prvog srpskog patrijarha

Sutra, 16. septembra, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Joanikija, prvog srpskog patrijarha. Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji naše Crkve, jer je upravo on bio na njenom čelu u vreme kada je Srpska arhiepiskopija uzdignuta na rang patrijaršije i kada je Stefan Dušan krunisan za cara.

Foto: SPC

Sveti Joanikije živeo je u jednom od najvažnijih perioda srpske srednjovekovne istorije, a iza sebe je ostavio trag ne samo kao crkveni poglavar već i kao čovek koji je učestvovao u uređenju i jačanju crkvenog života.

Od državnog službenika do prvog srpskog patrijarha

O ranom životu Svetog Joanikija nema mnogo sačuvanih podataka. Prema predanju, poticao je iz okoline Prizrena, a pre nego što je postao crkveni velikodostojnik, služio je na dvoru kralja Stefana Dušana.

Bio je logotet, odnosno visoki državni službenik, a svojim obrazovanjem i sposobnostima stekao je ugled na dvoru.

Kada je 1337. godine preminuo arhiepiskop Danilo II, Joanikije je izabran za novog poglavara Srpske arhiepiskopije. Na njenom čelu ostao je do trenutka koji će zauvek promeniti istoriju Srpske pravoslavne crkve.

Godine 1346. postao je prvi srpski patrijarh

U vreme vladavine Stefana Dušana srpska država bila je na vrhuncu svoje moći. Dušan je proširio teritoriju države, a njegov uticaj je rastao i na prostoru Vizantije.

Zbog proširenja države i njenog političkog značaja, 1346. godine u Skoplju je održan veliki sabor na kojem je Srpska arhiepiskopija uzdignuta na rang patrijaršije.

Tada je Joanikije postao prvi srpski patrijarh.

To je bio jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpske Crkve.

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On je krunisao cara Dušana

Samo nekoliko dana nakon proglašenja patrijaršije dogodio se još jedan istorijski trenutak.

Na Vaskrs 1346. godine Stefan Dušan krunisan je za cara, a krunisanje je obavio upravo patrijarh Joanikije.

Zbog toga se njih dvojica neraskidivo povezuju sa jednim od najvećih uspona srednjovekovne Srbije.

Joanikije je kao prvi patrijarh imao zadatak da uređuje crkveni život u velikoj državi, a njegovo vreme na čelu Crkve bilo je obeleženo brojnim promenama i razvojem crkvenih institucija.

Brinuo je o crkvama i manastirima

U njegovom žitiju navodi se da je mnogo ulagao u crkve i manastire.

Brinuo je o njihovom uređenju, ukrašavanju i opremanju, a posebno se ističe njegovo staranje o bogosluženju i životu Crkve.

Pamti se kao vredan i revnosan arhijerej, ali i kao čovek koji je iza sebe ostavio brojne tragove u crkvenom životu svog vremena.

"Kako je Sveti Joanikije proveo poslednje dane?"

Pred kraj života Sveti Joanikije se razboleo.

Prema predanju, nalazio se u Žiči, gde se sastao sa carem Dušanom, ali je zbog bolesti poželeo da se vrati u Peć.

Na putu je preminuo, a njegove mošti položene su u Pećkoj patrijaršiji, u crkvi Svetih apostola.

Tamo se i danas nalazi njegov grob.

Šta se radi na Svetog Joanikija?

Kao i za druge praznike posvećene svetiteljima, najvažnije je praznik provesti u miru i molitvi.

Vernici koji su u mogućnosti odlaze na liturgiju, pale sveću i mole se za zdravlje, mir i blagostanje svoje porodice.

Mnogi će ovaj dan iskoristiti i da učine neko dobro delo, pomognu nekome ili se pomire sa osobom sa kojom su bili u svađi.

Ako je Sveti Joanikije krsna slava, porodica praznik obeležava prema svojim slavskim običajima, uz slavski kolač, žito, sveću i molitvu.

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Da li se na Svetog Joanikija posti?

Ove godine Sveti Joanikije pada u sredu, pa je 16. septembar posan dan.

Vernici koji poste pridržavaju se pravila posta za sredu, odnosno poste na vodi.

"Postoje li posebna verovanja za ovaj praznik?"

Za Svetog Joanikija nema toliko poznatih narodnih verovanja i običaja kao za neke druge svetitelje.

Ipak, u narodu se praznici posvećeni svetiteljima tradicionalno doživljavaju kao dani kada bi trebalo izbegavati svađu, ružne reči, ogovaranje i činjenje nepravde drugima.

Posebno se veruje da praznik treba dočekati i provesti u miru, uz porodicu i molitvu.

Šta ne treba raditi?

Nema posebnog spiska poslova koji su strogo zabranjeni na Svetog Joanikija.

Kao i za druge crkvene praznike, savet je da se ne rade nepotrebni i veliki poslovi ako mogu da sačekaju, već da se vreme posveti prazniku, porodici i molitvi.

Najvažnije je da se praznik ne pretvori u sujeverje i strah od toga da će se nešto loše dogoditi ako se uradi kućni posao.

Zašto je Sveti Joanikije važan i danas?

Sveti Joanikije ostao je zapamćen kao prvi srpski patrijarh i jedan od ljudi koji su obeležili jedan od najvažnijih trenutaka srpske srednjovekovne istorije.

Bio je na čelu Srpske crkve kada je ona dobila rang patrijaršije, a zatim je krunisao Stefana Dušana za cara.

Njegov praznik zato nije samo sećanje na jednog crkvenog velikodostojnika već i na vreme kada su nastajale institucije koje će imati veliki značaj za srpski narod i njegovu crkvu kroz vekove.

(Ona.rs)