Društvo

DRINA NIJE GRANICA, VEĆ SPONA: Srpsko jedinstvo proslavljeno na mostu Bratoljub (VIDEO)

D.D.

15. 09. 2026. u 18:30

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SPAJANjEM zastava Republike Srpske i Srbije i susretom delegacija Bratunca i Ljubovije na mostu Bratoljub na reci Drini danas je obeležen Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave.

ДРИНА НИЈЕ ГРАНИЦА, ВЕЋ СПОНА: Српско јединство прослављено на мосту Братoљуб (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/drinamedia

Predsednik Opštine Ljubovija Milan Jovanović rekao je da je ovo drugi put da na ovaj način obeležavaju ovaj praznik, ocenjujući da to treba da postane tradicija jer simbolizuje srpsko jedinstvo i identitet.

Jovanović je istakao da ovaj most ne treba da bude granica, budući da spaja isti narod sa dve strane Drine, koji se i na Solunskom frontu i u drugim ratovima zajedno borio za slobodu i zajedničku državu.

Načelnik Opštine Bratunac Lazar Prodanović istakao je da je dan proboja Solunskog fronta slavni dan srpske istorije i praznik za sve Srbe sa obe strane Drine, te najavio da će naredne godine na današnji dan u Bratuncu biti održan Sabor srpskog jedinstva.

Prodanović je rekao Srni da u narednom periodu treba sačiniti zajednički program obeležavanja ovog datuma u Bratuncu i Ljuboviji, kako bi se narod upoznao sa njegovim istorijskim značajem, ali i značajem za očuvanje srpskog zajedništva i identiteta.

On je istakao da pomoć Srbije Republici Srpskoj i srpskom narodu nikada nije bila veća i da ona nema samo materijalni značaj, nego je dokaz zajedništva i brige o srpskom narodu koji ne živi u granicama Srbije.

(Tanjug)

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