Društvo

Princeza, Mesec, Elvis ili Metalika: Evo kada dete samo može da traži promenu, a kada matičar može da odbije izbor imena deteta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 21:11

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PRINCEZA ili Mesec možda zvuče kao imena iz bajke, ali roditelji ponekad zaista požele da ih upišu u matične knjige.

Принцеза, Месец, Елвис или Металика: Ево када дете само може да тражи промену, а када матичар може да одбије избор имена детета

Foto: famveld/Alamy/Profimedia

Ipak, izbor imena deteta nije baš bez ograničenja - zakon predviđa situacije u kojima matičar može da odbije predloženo ime.

Roditeljima je važno da njihova deca nose lepa i originalna imena, ali šta ako želja za originalnošću ipak pređe granice? Elvis ili Metalika možda zvuče neobično kao imena, a iako roditelji imaju pravo da biraju ime svom detetu, taj izbor nije bez ograničenja. Postoje situacije kada predloženo ime ne može da bude upisano u matične knjige, jer zakon predviđa šta se smatra nepoželjnim imenom.

-Zakon ne navodi izričita imena, ali govori o tome koja su imena nepoželjna. To su imena koja vređaju javni moral, koja su suprotna stavovima sredine, koje mogu da utiču na neke nacionalne manjine u negativnom kontekstu, da neko može da im se ruga posle… Tako da, opštinski organ uprave donosi odluku o tome, objašnjava advokat Srđan Arbutina, a prenosi RTS.

SLUČAJ DETETA KOJE JE DOBILO IME MESEC

Koliko god izbor imena bio stvar ličnog ukusa, ponekad se dogodi da i sami roditelji kasnije preispitaju svoju odluku:

-Jednom nam je došao tata i insistirao da se dete zove Mesec. Ja zatečeno, 'pa kako Mesec? Dajte neko prikladnije ime'.. Ne, i ne.. I ništa, u konsultaciji sa šefovicom odlučimo da mu dozvolimo. Kad evo njega posle mesec dana sam došao da moli da promenimo ime, kad je video da se prešao, seća se jednog slučaja matičarka Gordana Zorić, piše RTS.

Ukoliko roditelj ne odustane od predloženog imena, slučaj se prosleđuje nadležnom organu starateljstva, koji potom donosi konačnu odluku.

-Po zakonu, mi imamo pravo da ne upišemo. Onda roditelji često dignu prašinu, pa pišu prijavu opštinskoj upravi. Ali mi istrajavamo skoro uvek u toj našoj nameri, dodaje Zorićeva.

KADA DETE MOŽE SAMO DA PROMENI IME

Kada napuni 15 godina, dete može i samo da zatraži promenu imena pred opštinskom upravom, osim ako bi se time izbeglo ispunjavanje neke pravne obaveze.

(rt.rs)

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