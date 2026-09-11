RESOCIJALIZACIJA I UMETNIČKO IZRAŽAVANJE EMOCIJA: U Smederevu održana „Tajna“ - Festival imitacija osuđenika (FOTO/VIDEO)
NA ekonomiji Okružnog zatvora u Smederevu održan je 8. Festival imitacije osuđenika iz kazneno-popravnih ustanova u Srbiji.
Festival pod nazivom „Tajna“, ove godine najmasovniji je do sada, i okupio je rekordan broj takmičara iz osamnaest ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji.
Tradicionalno, već osam godina za redom, smederevski zatvor organizuje ovaj festival koji je je ujedno i Dan ovog zatvora, a istovremeno i prilika da se gostima pokažu sve aktivnosti koje se ovde sprovode.
Među mnogobrojnim zvanicama festivala bili su predstavnici penalnih ustanova, pravosudnih organa, MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić i direktor Uprave za izvršenje kriivčnih sankcija Mile Jandrić.
- Ministarstvo pravde potencira i podržava sve programe koji uključuju i umetničko izražavanje osuđenih lica - od likovnih do dramskih sekcija, jer tako oni izražavaju emocije. Takođe, podržavamo programe stručnog osposobljavanje kroz određene zanate, kao i školovanje osuđenika u okviru resocijalizacije, kako bi po izdržanoj kazni mogli da se uključe u redovan život - izjavio je ministar pravde Nenad Vujić.
Prema rečima službenika za tretman Okružnog zatvora u Smederevu, Vojislave Lazić Talijan, ove godine na festivalu je učestvovao rekordan broj učesnika - ukupno 48 osuđenika iz 18 kazneno popravnih zavoda, a u finalu je nastupilo osam najuspešnijih.
Iako je najmanje važno ko su pobednici, žiri je nagradio trud imitatora. Tako su drugo mesto su podelila dva zavoda - Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu, koji je dočarao likove iz filma „Sekula i njegove žene“ i Okružni zatvor u Smederevu sa odlomkom iz filma „Mrtav ladan“. Prvo mesto pripalo KPZ Zabela sa tačkom “Lazareva večera”.
Inače, festival se održava na zatvorskoj ekonomiji Okružni zatvor u Smederevu proizvodi i nagrađivanu rakiju, poznatu pod brendom APS.
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