AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju četiri sata na Batrovcima, a na Sremskoj Rači dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Unsplash/Imre Tomosvari

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.

Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima.

S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana, uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama ali i graničnim prelazima, napominju iz AMSS-a.

(Tanjug)

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