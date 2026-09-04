"DOBRO DOŠ'O KUĆI, ĐENERALE" Krajišnici posvetili pesmu Ratku Mladiću
GRUPA Krajišnika, koji poštuju i vole generala Ratka Mladića, posvetila mu je pesmu pod nazivom "Dobro doš`o kući đenerale".
Agencija Srna je objavila reči pesme u kojoj, se između ostalog, poručuje da general Mladić sada u raju, ali da nikada neće biti zaboravljen, da će njegovo ime biti večno i da će biti voljen sa obe strane reke Drine.
Pesma glasi ovako:
Dobro doš'o kući, đenerale
Ne čuje se više motorola
Ugašene veze sa centrale
Samo jedna ostaje parola -
Dobro doš'o kući, đenerale.
Ko bi mog'o zaboravu dati
U planini borbe i rafale
Ime će ti vječno postojati
Dobro doš'o kući, đenerale.
Probali su nemoralni ljudi
Kako dželat vitezu da sudi
Dobro doš'o kući, đenerale.
A htjeli su da skupe sektaše
U tajnosti da ti tijelo spale
Al' ne smiju, mrtvog te se plaše
Dobro doš'o kući, đenerale.
U raju si danas srpski sine
U svakom se hramu svijeće pale
Voljen bićeš s obje strane Drine
Vječna slava srpski đenerale!
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma.
Uprkos teškom zdravstvenom stanju generala poslednjih meseci posebno, više zahteva porodice, advokata i garancija Republike Srbije i Republike Srpske da general Mladić bude pušten da umre u svojoj zemlji i u krugu svoje porodice, to se nije dogodilo.
Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je juče iz Haga u Beograd, gde će na Vojno-medicinskoj akademiji biti izvršena obdukcija.
Darko Mladić, sin generala, danas će saopštiti datum i mesto sahrane Ratka Mladića.
(Tanjug)
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