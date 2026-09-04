"DOBRO DOŠ'O KUĆI, ĐENERALE" Krajišnici posvetili pesmu Ratku Mladiću

GRUPA Krajišnika, koji poštuju i vole generala Ratka Mladića, posvetila mu je pesmu pod nazivom "Dobro doš`o kući đenerale".

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Agencija Srna je objavila reči pesme u kojoj, se između ostalog, poručuje da general Mladić sada u raju, ali da nikada neće biti zaboravljen, da će njegovo ime biti večno i da će biti voljen sa obe strane reke Drine.

Pesma glasi ovako:

Dobro doš'o kući, đenerale

Ne čuje se više motorola

Ugašene veze sa centrale

Samo jedna ostaje parola -

Dobro doš'o kući, đenerale.

Ko bi mog'o zaboravu dati

U planini borbe i rafale

Ime će ti vječno postojati

Dobro doš'o kući, đenerale.

Probali su nemoralni ljudi



Kako dželat vitezu da sudiDobro doš'o kući, đenerale.

A htjeli su da skupe sektaše

U tajnosti da ti tijelo spale

Al' ne smiju, mrtvog te se plaše

Dobro doš'o kući, đenerale.

U raju si danas srpski sine

U svakom se hramu svijeće pale

Voljen bićeš s obje strane Drine

Vječna slava srpski đenerale!

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma.

Uprkos teškom zdravstvenom stanju generala poslednjih meseci posebno, više zahteva porodice, advokata i garancija Republike Srbije i Republike Srpske da general Mladić bude pušten da umre u svojoj zemlji i u krugu svoje porodice, to se nije dogodilo.

Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je juče iz Haga u Beograd, gde će na Vojno-medicinskoj akademiji biti izvršena obdukcija.

Darko Mladić, sin generala, danas će saopštiti datum i mesto sahrane Ratka Mladića.

(Tanjug)

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