Društvo

"DOBRO DOŠ'O KUĆI, ĐENERALE" Krajišnici posvetili pesmu Ratku Mladiću

T.J.

04. 09. 2026. u 09:47

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GRUPA Krajišnika, koji poštuju i vole generala Ratka Mladića, posvetila mu je pesmu pod nazivom "Dobro doš`o kući đenerale".

ДОБРО ДОШО КУЋИ, ЂЕНЕРАЛЕ Крајишници посветили песму Ратку Младићу

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Agencija Srna je objavila reči pesme u kojoj, se između ostalog, poručuje da general Mladić sada u raju, ali da nikada neće biti zaboravljen, da će njegovo ime biti večno i da će biti voljen sa obe strane reke Drine.

Pesma glasi ovako:

Dobro doš'o kući, đenerale

Ne čuje se više motorola
Ugašene veze sa centrale
Samo jedna ostaje parola -
Dobro doš'o kući, đenerale.

Ko bi mog'o zaboravu dati
U planini borbe i rafale
Ime će ti vječno postojati
Dobro doš'o kući, đenerale.

Probali su nemoralni ljudi

Da krivicu na nedužnog svale
Kako dželat vitezu da sudi
Dobro doš'o kući, đenerale.

A htjeli su da skupe sektaše
U tajnosti da ti tijelo spale
Al' ne smiju, mrtvog te se plaše
Dobro doš'o kući, đenerale.

U raju si danas srpski sine
U svakom se hramu svijeće pale
Voljen bićeš s obje strane Drine
Vječna slava srpski đenerale!

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma.

Uprkos teškom zdravstvenom stanju generala poslednjih meseci posebno, više zahteva porodice, advokata i garancija Republike Srbije i Republike Srpske da general Mladić bude pušten da umre u svojoj zemlji i u krugu svoje porodice, to se nije dogodilo.

Telo generala Ratka Mladića dopremljeno je juče iz Haga u Beograd, gde će na Vojno-medicinskoj akademiji biti izvršena obdukcija.

Darko Mladić, sin generala, danas će saopštiti datum i mesto sahrane Ratka Mladića.

(Tanjug)

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