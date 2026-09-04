KAO DA JE ZIMA: Izmereno samo 6 stepeni u ovom gradu

U SRBIJI u 7 časova najsvežije je bilo u Sjenici - 6 stepeni!

Foto: Unsplash/ries_bosch

Nakon Sjenice, trenutno je nahladnije u Požegi i na Kopaoniku gde je 11, zatim u Leskovcu i Kuršumliji gde je izmereno 12 stepeni.

Trenutno je najtoplije u Beogradu - 21 stepen.

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren vetar koji će poslepodne biti u pojačanju i temperature od 11 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Informer)

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