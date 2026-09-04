DANAS SE SETITE STARIH PRIJATELJA: Slavimo svete mučenike, pomolite im se ovim rečima
PRAVOSLAVNA crkva proslavlja svetog Agatonika i ostale nikomidijske mučenike 22. avgusta po julijanskom kalendaru, a 4. septembra po gregorijanskom.
Sveti Mučenik Agatonik je hrišćanski svetitelj i mučenik iz 4. veka.
Živeo je u Nikomediji. Propovedao je Gricima jevanđelje koji su većinom bili pagani. U vreme progona hrišćana pod carem Maksimijanom, uhapšen je Sveti Zotik, zajedno sa svojim učenicima koje su razapeli na krstove, a on je doveden u Nikomediju. Tu su, nastavljajući progon, uhapsili Svetog Agatonika, i druge ostale hrišćane koji su se zatekli u gradu: Prinkipsa, Teoprepija, Akindina, Severijana, Zenona i mnoge druge. Zatim su ih sve zajedno odveli u Vizantiju.
Tokom puta umrli su Sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Sveti Severijan je ubijen kod Halkidona, a Svetog Agatonika, sa ostalima, doveli su u grad Silimvriju u Trakiji gde su svi, nakon mučenja, posečeni mačem pred samim carem Maksimijanom.
U Carigradu je kasnije podignut hram posvećen Svetom Agatoniku.
Verovanja
Prema narodnim verovanjima, danas je poželjno i "valja se" trgovati. Takođe, ovo je dan za susrete i obnovu starih prijateljstava i onih prekinutih, kako bi se u miru i blagostanju dočekala zima.
Dan Svetog mučenika Agatonika pada u doba Međudnevice, kako se u narodu naziva period između Male i Velike Gospojine. U tom periodu se po raznim krajevima Srbije organizuju vašari i sabori, te je takav običaj i na ovaj dan.
Tropar (glas 4):
Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.
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