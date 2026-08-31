Društvo

GUŽVE NA GRANICI: Kamioni na Šidu čekaju pet sati

D.D.

31. 08. 2026. u 08:47

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PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

ГУЖВЕ НА ГРАНИЦИ: Камиони на Шиду чекају пет сати

Foto: Printskrin/Jutjub/Seb Sadie

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata na izlaz.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

(Tanjug)

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