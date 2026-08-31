GUŽVE NA GRANICI: Kamioni na Šidu čekaju pet sati
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata na izlaz.
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ OBEĆAO I ISPUNIO: Batrovci dobili novi put (VIDEO)
17. 08. 2026. u 21:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)