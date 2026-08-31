Društvo

GUŽVE I ZASTOJI NA PUTEVIMA: Radovi usporavaju saobraćaj, evo koje deonice treba izbegavati

В.Н.

31. 08. 2026. u 10:22

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PUT između Knjaževca i Sokobanje zatvoren je za saobraćaju do 4. septembra zbog rekonstrukcije kolovoza, dok će danas saobraćaj biti obustaljen i na putu od Biljanovca ka Jošaničkoj banji.

ГУЖВЕ И ЗАСТОЈИ НА ПУТЕВИМА: Радови успоравају саобраћај, ево које деонице треба избегавати

Foto: Depositphotos

Put između Knjaževca i Sokobanje zatvoren je za saobraćaj od danas do 4. septembra, svakog dana od 8 do 18 časova, zbog rekonstrukcije kolovoza, a za vreme trajanja radova vozila se preusmeravaju na pravac Sokobanja - Boljevac - Knjaževac. 

Saobraćaj će takođe danas biti obustavljen i na putu od Biljanovca ka Jošaničkoj Banji, od 7 do 17 časova, zbog asfaltiranja.

Vozači koji putuju ka Kopaoniku mogu da koriste obilazne pravce preko Raške - iz pravca Biljanovca putem Biljanovac - Raška - Kopaonik, a iz Jošaničke Banje pravcem Jošanička Banja - Kopaonik - Raška.

Na auto-putu od Bele Palanke ka Nišu, u blizini naselja Veta zatvorena je zaustavna traka usled saobraćajne nezgode.

Na auto-putu Miloš Veliki, između petlji Adrani i Preljina jug, se od danas u oba smera uređuje teren oko stubova kamera, portala sa promenljivim porukama i brojača saobraćaja, uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara.

Na auto-putu Niš - Beograd, na deonici između Malog Požarevca i Vrčina, danas se od 9 do 15 časova čiste rigole i ispiraju kišna kanalizacija i drenažni sistemi, takođe uz zatvorenu zaustavnu traku.

Duže će trajati radovi kod petlje Smederevo, gde se na mostu popravljaju stubovi, na kraku za isključenje iz pravca Niša ka Smederevu, u smeru ka Beogradu.

Radovi su najavljeni do 14. septembra, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, dok je zaustavna zatvorena.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Kurir)

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