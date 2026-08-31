Društvo

OD SUTRA NOVI RED VOŽNJE STUPA NA SNAGU: Vozači, naoružajte se strpljenjem

В.Н.

31. 08. 2026. u 09:27

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VEĆE gužve očekuju se već koliko sutra ujutru, prvog dana povratka đaka u školu i masovnog povratka na posao sa godišnjih odmora.

ОД СУТРА НОВИ РЕД ВОЖЊЕ СТУПА НА СНАГУ: Возачи, наоружајте се стрпљењем

Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

GSP danas saobraća po uobičajenom režimu za letnji red vožnje a već od sutra vraća se na zimski sa mnogo većim brojem vozila na ulicama.

Zimski red vožnje od 1. septembra, veći broj vozila GSP na ulicama, ukidaju se i pojedine linije

S početkom septembra Beograđane očekuje promena u organizaciji javnog prevoza, jer od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama počinje primena zimskog reda vožnje. Promena donosi drugačiji broj vozila na linijama GSP-a, dok će neke sezonske trase prestati da saobraćaju.

Prema podacima Sekretarijata za javni prevoz, na gradskim linijama će radnim danima biti angažovano 1.490 vozila, subotom 1.037, a nedeljom 924 vozila.

Kada je reč o prigradskim i lokalnim linijama, putnike će radnim danima prevoziti 275 vozila, subotom 182, a nedeljom 168 vozila.

Uvođenjem zimskog reda vožnje prestaju da saobraćaju sezonske linije Ada 1–5, kao i linija 400.

Putnici važeće redove vožnje mogu da provere na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz.

(Kurir)

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