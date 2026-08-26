BESPLATNI UDŽBENICI ZA 96.000 ĐAKA: Evo kada roditelji mogu da ih preuzmu u školama

MINISTARSTVO prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027.godinu, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, Ivan Ćilerdžić, izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike.

Foto: AI generated

Ćilerdžić je rekao da je obezbeđeno blizu 920.000 udžbeničkih jedinica i da je Vlada Srbije izdvojila milijardu dinara za ovaj projekat koji se sprovodi petu godinu zaredom.

- Privodi se kraju distribucija udžbenika školama koje će, u okviru svoje organizacije rada, pozivati roditelje i podeliti udžbenike po utvrđenim spiskovima i prema dokumentaciji koja je predata Ministarstvu. Da li će to biti pre 1. septembra ili u prvoj nedelji, kad su obično roditeljski sastanci, to je na organizaciji škola, ali do kraja prve nedelje, eventualno druge, svi učenici koji su obuhvaćeni ovim projektom dobiće besplatne udžbenike - rekao je Ćilerdžić za TV Prva.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Dodao je da je realizacija projekta počela u martu, a da je do kraja aprila prikupljana potrebna dokumentacija po utvrđenim kategorijama učenika koji imaju pravo na besplatne udžbenike.

(24 sedam)

BONUS VIDEO: ŽIVIMO ZAVET SVETOG SAVE: “Novosti” na obeležavanju Savindana u Gotovuši i Štrpcu