BESPLATNI UDŽBENICI ZA 96.000 ĐAKA: Evo kada roditelji mogu da ih preuzmu u školama
MINISTARSTVO prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026/2027.godinu, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, Ivan Ćilerdžić, izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike.
Ćilerdžić je rekao da je obezbeđeno blizu 920.000 udžbeničkih jedinica i da je Vlada Srbije izdvojila milijardu dinara za ovaj projekat koji se sprovodi petu godinu zaredom.
- Privodi se kraju distribucija udžbenika školama koje će, u okviru svoje organizacije rada, pozivati roditelje i podeliti udžbenike po utvrđenim spiskovima i prema dokumentaciji koja je predata Ministarstvu. Da li će to biti pre 1. septembra ili u prvoj nedelji, kad su obično roditeljski sastanci, to je na organizaciji škola, ali do kraja prve nedelje, eventualno druge, svi učenici koji su obuhvaćeni ovim projektom dobiće besplatne udžbenike - rekao je Ćilerdžić za TV Prva.
Dodao je da je realizacija projekta počela u martu, a da je do kraja aprila prikupljana potrebna dokumentacija po utvrđenim kategorijama učenika koji imaju pravo na besplatne udžbenike.
(24 sedam)
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