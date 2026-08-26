NOVI VREMENSKI EKSTREMI PRED SRBIJOM: Temperatura ide na +41°C, a ovaj dan donosi opasnu promenu
POSLE kratkotrajnog osveženja, sledi nagli skok temperature, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar.
Pred nama je novi i izražen talas vrućine koji će već narednih dana doneti temperature i do 41 stepen, upozorava meteorolog Marko Čubrilo. Posle kratkotrajnog osveženja, sledi nagli skok temperature, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar.
Danas još prijatnije, a onda nagli skok temperature
Posle blagog osveženja koje je donelo retku pojavu pljuskova, pred regionom je novi snažan toplotni talas.
Čubrilo navodi da će danas vreme još biti relativno prijatno, uz lokalne pljuskove na jugoistoku i jugu regiona. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 25 do 31 stepen.
Međutim, već od sutra sledi značajno otopljenje.
„Već sutra maksimumi od +32 do +37 stepeni Celzijusa, dok bi se u petak najčešće kretali od +36 do +41 stepen Celzijusa“, navodi Čubrilo, uz napomenu da će duvati i pojačan južni vetar.
U subotu mogući jaki pljuskovi, grad i olujni vetar
Prvi deo subote ostaće veoma topao i sparan, ali bi u popodnevnim i večernjim satima moglo doći do značajnije promene vremena.
Prema prognozi Marka Čubrila, preko regiona će preći slab hladan front koji bi ponegde mogao izazvati vrlo jaku destabilizaciju atmosfere.
Očekuju se lokalni pljuskovi, a tamo gde se razviju najjači oblačni sistemi postojaće uslovi i za lokalne nepogode.
Čubrilo upozorava da veći deo regiona možda uopšte neće dobiti padavine, jer će one biti veoma lokalnog karaktera. Ipak, na mestima gde se pojave moguće su veće količine kiše za kratko vreme, uz opasnost od grada i olujnog vetra.
U nedelju malo svežije, ali i dalje toplo
Drugog dana vikenda sledi manje osveženje, ali samo u poređenju sa ekstremnim temperaturama koje se očekuju prethodnih dana.
Maksimalne temperature u nedelju bi trebalo da se kreću od 27 do 32 stepena, što znači da će vreme i dalje biti toplo.
Početak septembra ponovo do 35 stepeni
Početak septembra, prema trenutnim prognozama, ponovo će biti topao.
Dnevni maksimumi mogli bi da dostignu i 35 stepeni, dok se oko 3. septembra očekuje prolazno osveženje uz padavine.
Tog dana bi najviše dnevne temperature trebalo da se kreću od 22 do 28 stepeni.
Stabilnije vreme, ali konkretnije kiše nema na vidiku
Oko 5. septembra očekuje se stabilnije vreme, uz relativno tople dane i maksimalne temperature od 25 do 31 stepen, ali uz svežije noći.
Kako navodi Čubrilo, konkretnijih i rasprostranjenijih padavina za sada nema na vidiku, barem do 10. septembra.
„Konkretnijih padavina nema ni na vidiku barem do 10.09“, zaključuje meteorolog.
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