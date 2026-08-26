"NOVOSTI" ZAPOŠLJAVAJU SNIMATELJE
Kompanija Novosti širi svoj video tim i raspisuje konkurs za poziciju:
Tražimo kreativne, odgovorne i pouzdane kolege koji žele da rade u dinamičnom medijskom okruženju i učestvuju u stvaranju video sadržaja za Novosti i naše digitalne platforme.
Šta će biti vaš posao?
- snimanje događaja, intervjua, izjava, reportaža i drugih novinarskih sadržaja;
- terenski rad i praćenje aktuelnih događaja;
- saradnja sa novinarima, urednicima i članovima video tima;
- priprema i korišćenje profesionalne video opreme;
- snimanje sadržaja prilagođenog sajtu, društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama;
Šta očekujemo?
- iskustvo u radu sa profesionalnim kamerama;
- dobro poznavanje kadra, svetla i zvuka;
- sposobnost brzog reagovanja na terenu;
- odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad;
- fleksibilnost u pogledu radnog vremena, u skladu sa prirodom medijskog posla;
- interesovanje za aktuelna dešavanja i savremene video formate.
Iskustvo u medijima je prednost, ali nije presudno ukoliko kandidat poseduje znanje, talenat i kvalitetan portfolio.
Šta nudimo?
- Rad u jednoj od najpoznatijih medijskih kuća u Srbiji, dinamično profesionalno okruženje, mogućnost rada na velikim događajima i važnim pričama, kao i prostor za profesionalni razvoj i usavršavanje.
Kako se prijaviti?
Zainteresovani kandidati treba da pošalju kratku biografiju (CV) na mejl: konkurs@novosti.rs
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