Društvo

"NOVOSTI" ZAPOŠLJAVAJU SNIMATELJE

В.Н.

26. 08. 2026. u 14:52

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Kompanija Novosti širi svoj video tim i raspisuje konkurs za poziciju:

НОВОСТИ ЗАПОШЉАВАЈУ СНИМАТЕЉЕ

Mihajlo Maricic / Alamy / Profimedia

Tražimo kreativne, odgovorne i pouzdane kolege koji žele da rade u dinamičnom medijskom okruženju i učestvuju u stvaranju video sadržaja za Novosti i naše digitalne platforme.

Šta će biti vaš posao?

  • snimanje događaja, intervjua, izjava, reportaža i drugih novinarskih sadržaja;
  • terenski rad i praćenje aktuelnih događaja;
  • saradnja sa novinarima, urednicima i članovima video tima;
  • priprema i korišćenje profesionalne video opreme;
  • snimanje sadržaja prilagođenog sajtu, društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama;
     

Šta očekujemo?

  • iskustvo u radu sa profesionalnim kamerama;
  • dobro poznavanje kadra, svetla i zvuka;
  • sposobnost brzog reagovanja na terenu;
  • odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad;
  • fleksibilnost u pogledu radnog vremena, u skladu sa prirodom medijskog posla;
  • interesovanje za aktuelna dešavanja i savremene video formate.

Iskustvo u medijima je prednost, ali nije presudno ukoliko kandidat poseduje znanje, talenat i kvalitetan portfolio.

Šta nudimo?

  • Rad u jednoj od najpoznatijih medijskih kuća u Srbiji, dinamično profesionalno okruženje, mogućnost rada na velikim događajima i važnim pričama, kao i prostor za profesionalni razvoj i usavršavanje.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani kandidati treba da pošalju kratku biografiju (CV) na mejl: konkurs@novosti.rs

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