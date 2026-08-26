"NOVOSTI" ZAPOŠLJAVAJU SNIMATELJE

Kompanija Novosti širi svoj video tim i raspisuje konkurs za poziciju:

Mihajlo Maricic / Alamy / Profimedia

Tražimo kreativne, odgovorne i pouzdane kolege koji žele da rade u dinamičnom medijskom okruženju i učestvuju u stvaranju video sadržaja za Novosti i naše digitalne platforme.

Šta će biti vaš posao?

snimanje događaja, intervjua, izjava, reportaža i drugih novinarskih sadržaja;

terenski rad i praćenje aktuelnih događaja;

saradnja sa novinarima, urednicima i članovima video tima;

priprema i korišćenje profesionalne video opreme;

snimanje sadržaja prilagođenog sajtu, društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama;



Šta očekujemo?

iskustvo u radu sa profesionalnim kamerama;

dobro poznavanje kadra, svetla i zvuka;

sposobnost brzog reagovanja na terenu;

odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad;

fleksibilnost u pogledu radnog vremena, u skladu sa prirodom medijskog posla;

interesovanje za aktuelna dešavanja i savremene video formate.

Iskustvo u medijima je prednost, ali nije presudno ukoliko kandidat poseduje znanje, talenat i kvalitetan portfolio.

Šta nudimo?

Rad u jednoj od najpoznatijih medijskih kuća u Srbiji, dinamično profesionalno okruženje, mogućnost rada na velikim događajima i važnim pričama, kao i prostor za profesionalni razvoj i usavršavanje.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani kandidati treba da pošalju kratku biografiju (CV) na mejl: konkurs@novosti.rs