"SVAKO SE SNALAZI NA SVOJ NAČN": Hit snimak sa Vidikovca na Kablaru “koji niko neće da poseti” (VIDEO)
NESVAKIDAŠNjI snimak sa Vidikovca na Kablaru postao pravi hit.
Svako se snalazi na svoj način i pobeđuje sopstvene strahove.
Staklni vidikovac polako ali sigurno postaje prava atrakcija!
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