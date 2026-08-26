Društvo

"SVAKO SE SNALAZI NA SVOJ NAČN": Hit snimak sa Vidikovca na Kablaru “koji niko neće da poseti” (VIDEO)

В.Н.

26. 08. 2026. u 14:25

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NESVAKIDAŠNjI snimak sa Vidikovca na Kablaru postao pravi hit.

СВАКО СЕ СНАЛАЗИ НА СВОЈ НАЧН: Хит снимак са Видиковца на Каблару “који нико неће да посети” (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Svako se snalazi na svoj način i pobeđuje sopstvene strahove.

Staklni vidikovac polako ali sigurno postaje prava atrakcija!

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