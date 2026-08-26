STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS: U petak i subotu preko 35 stepeni

VRUĆINA ne popušta! Posle kratkog predaha, Srbiju ponovo očekuju vreli dani, a živa u termometru u petak i subotu ponovo bi mogla da pređe 35 stepeni, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: D. Milovanović

Prema prognozi, sutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar. Na istoku Srbije i u planinskim predelima duvaće umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 32 do 36 stepeni.

Za vikend još toplije

Još toplije biće u petak, 28. avgusta, kada se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Za vikend, 29. i 30. avgusta, vreme će biti promenljivije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Mestimično su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Foto: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Posebno će biti vetrovito u košavskom području, gde će u petak i subotu duvati umeren i jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno se očekuje i olujni vetar.

Naredne sedmice i dalje toplo

Početak naredne sedmice ponovo donosi više sunca i visoke temperature.

Međutim, u sredu uveče, 2. septembra, na severu Srbije očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature. U četvrtak, 3. septembra, promena vremena proširiće se i na ostale krajeve.

Foto: Printskrin RHMZ

Opasnost ne prestaje

RHMZ upozorava da zbog visokih temperatura i male količine padavina i dalje postoji izražen rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom.

Ovakvi vremenski uslovi mogu nepovoljno uticati i na zdravlje stanovništva, kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu i stočarstvo.

Foto: Printskrin RHMZ

Hidrološko upozorenje

Ovo upozorenje je na snazi u periodu do 2. septembra 2026. godine.

Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave, pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjim mesečnim vrednostima 95-procentne obezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu.

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