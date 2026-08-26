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GLAS KAKAV SE U SRPSKOM RODU NIJE POJAVIO DECENIJAMA: Kad Mila Mizdrak iz Strmice kod Knina zapeva - niko ne ostaje ravnodušan

Jelena Matijević

26. 08. 2026. u 16:29

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KAD Mila Mizdrak (21) pusti glas niko ne ostaje ravnodušan. Moćan, jasan i zvučan očas ispuni svaki prostor i podstiče snažna osećanja i reakciju slušalaca. Tako je kad peva srpske stare, izvorne pesme, a kad zapeva zavičajne krajiške ojkače i one najteže za izvođenje - groktalice, njen glas dostiže vanvremensku lepotu, izaziva osobenu, pozitivnu jezu koja i suze izmami.

ГЛАС КАКАВ СЕ У СРПСКОМ РОДУ НИЈЕ ПОЈАВИО ДЕЦЕНИЈАМА: Кад Мила Миздрак из Стрмице код Книна запева - нико не остаје равнодушан

Foto I. Marinković

Priznati etno-pojci, još prošle godine nazvali su je otkrovenjem "Sijela tromeđe", jedne od najvećih kulturnih manifestacija Srba u Hrvatskoj koja se održava u Strmici kod Knina. Tvrde da je pevački biser, jedinstven glas kakav se decenijama nije pojavio u srpskom rodu. Ali do tog trenutka, trenutka otkrića "skrivenog blaga" prošlo je više od deceniju.

Mila danas živi u Strmici, rodnom mestu svog oca Dragana, a rođena je 2005. u gradu Set na jugu Francuske gde je sa majkom An Eliz i bratom Lukom živela do svoje sedme godine, kada su se preselili u Vinču kod Beograda.

Foto Privatna arhiva

Mila Mizdrak na "Sijelu tromeđe" u Strmici kod Knina

- U Vinči, u OŠ "Nikola Tesla" sam završila prva četiri razreda. Uporedo, pohađala sam i Muzičku školu "Petar Konjović", na teoretsko-instrumentalnom odseku za hornu, u klasi profesora Aleksandra Jotića. Posle četvrtog razreda u "Tesli" prebacila sam se u OŠ "Vladislav Ribnikar", gde sam završila bilingvalni razred. Osnovnu muzičku školu završila sam u sedmom razredu osnovne, a odmah potom upisala srednju MŠ "Josif Marinković", u klasi Zorana Stojkovića, ali sam odustala nakon treće godine - priča Mila za "Novosti".

MAJKA SE UGLEDALA NA ĆERKU

Foto I. Marinković

Mila (prva sleva) i An Eliz (treća zdesna)

U STRMICI je ove godine, posle radionica etno-pevanja održanih u Kninu uoči "Sijela", nastupila i Milina mama An Eliz. Zanimljivo je da je njen otac Piroćanac, a majka francuskih i ukrajinskih korena. Ali i An Eliz je očarana ojkanjem.

- Moja mama se sada bavi pevanjem i verujem da je to način da ispuni želju koju nikada nije ostvarila. Drago mi je što sada ima slobodu da se izrazi i na taj način, posle toliko godina - kaže nam Mila.

Na naše pitanje ko se to na koga ugledao, Mila odgovara:

- Majka se ugledala na mene. 

Da ima muzičku "žicu" bilo je jasno od detinjstva, ali je istovremeno odrastala i na izvoru srpske tradicije.

- Otkad sam rođena, slušam gusle koje zvone iz ćaćine radionice. Od porodice, međutim, nisam imala priliku da čujem izvorno pjevanje. Ali, kada smo se preselili u Vinču, ćaća me je još dok sam bila u nižim razredima osnovne škole vodio na koncerte raznih narodnih guslara i etno-pojaca Svetlane Spajić, Dragane Tomić i Milana Vašalića. Njih se jedino i sećam jer su mi ostavili najveći utisak. A, svoj glas sam otkrila u drugom razredu osnovne škole, kada sam najpre čula na TV, a potom na malom odmoru u školi zapevala pesmu "Gusta mi magla padnala". U pet minuta sam napravila svoju prvu pevačku grupu i naučila sedam svojih drugarica da basiraju - uz očaravajući osmeh govori nam Mila.

Foto Privatna arhiva

Brat Luka, majka An Eliz, otac Dragan, baka Marija i Mila

Ubrzo, otac ju je odveo na probu kod Svetlane Spajić, Dragane Tomić i njihove pevačke družine.

- Prošle su godine od tada, a sada, nakon nekoliko časova s Draganom u Beogradu i nekoliko sa Svetlanom onlajn, dok sam u Strmici, dobila sam mnogo smernica za održavanje i napredak glasa. Od Dragane sam naučila da najpre treba razgibati celo telo, pogotovo otvoriti grudni koš, potom raditi vežbe disanja, pa tek onda zagrevati glas. Od Svetlane sam naučila tehniku groktanja, pevanja groktalica, što je posebna tehnika spuštanja i dizanja dijafragme, veoma komplikovana. Ljudi obično pokušavaju da ih pevaju iz grla, a treba duboko iz stomaka, jer grokteći ton nije isto što i tzv. kliktajući - objašnjava nam Mila najtežu tehniku pevanja ojkačke pesme.

Foto Privatna arhiva

USPOMENE Milin otac Dragan i pradeda Mićo

Peva, kaže nam, svaki dan.

- Nekad radim jednostavne vežbe durskih i molskih trozvuka za gipkost glasa, držim jedan ton i u njemu pravim alikvotu, što mi pomaže u pravilnom držanju jezika i vežbanju uha da čuje istu "zvonjavu" u grupnom pevanju. Vežbam i dizanje i spuštanje dijafragme, koja ima glavnu ulogu kod groktanja. O daljem obrazovanju još uvek ne znam ništa konkretno. Imam želju da završim tu jednu godinu muzičke škole koja mi je ostala, ali ne znam kako će mi vreme i mogućnosti to dozvoliti. Za neku školu etno-pevanja ili Muzičku akademiju trenutno nemam konkretan plan, ali volela bih da nastavim da učim i razvijam se u tom smeru - još Mila "češlja" svoje planove.

OTAC PRAVI ČUVAR OBIČAJA

U PORODICI Mizdrak jedino se Milin brat Luka "odmetnuo" od muzičke tradicije, pa studira veterinu u Beogradu, dok otac Dragan dok pravi gusle, iskreno želi i da nauči da gusla.

- On je pravi čuvar naših srpskih običaja - kaže Mila. 

Dok ne razreši kojim putem će dalje, Mila radi u jednoj pekari u Kninu i pomaže ocu u Strmici oko uzgoja ovaca i uz sve to opet, kako kaže, peva, čita i sluša muziku.

- Ni u Strmici ni u Kninu, trenutno nisam član nijedne pevačke grupe, ali sam pozvana na probe u Drvar i u Knin. Videćemo kuda će ići dalje... 

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